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中國大陸10月PPI狂飆13.5% 創25年來新高

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
中國大陸PPI狂飆已開始傳導至CPI。圖為內蒙古呼和浩特市一座加油站。香港中通社
中國大陸PPI狂飆已開始傳導至CPI。圖為內蒙古呼和浩特市一座加油站。香港中通社

中國大陸國家統計局10日公布，中國大陸10月全國消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲1.5%，漲幅比前一個月擴大0.8個百分點；生產者物價指數（PPI）則狂飆13.5%，漲幅比前一個月又擴大2.8個百分點，並創下1996年10月中國大陸首度公布該數據以來的新高。

受淡水魚、雞蛋和食用植物油價格分別上漲18.6%、14.3%和9.3%，以及非食品價格上漲2.4%影響，中國大陸10月CPI上漲1.5%，漲幅比前一個月擴大0.8個百分點。

非食品中，工業消費品價格上漲3.8%，漲幅擴大1.0個百分點，其中，汽油和柴油價格分別上漲32.2%和35.7%；服務價格上漲1.4%，漲幅與上月相同。

值得關注的是，中國大陸10月PPI漲幅持續擴大。中國大陸國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，受國際輸入性因素疊加國內主要能源和原材料供應偏緊影響，中國大陸10月PPI漲幅有所擴大。

中國大陸10月PPI上漲13.5%，漲幅比上月擴大2.8個百分點。其中，生產資料價格上漲17.9%，漲幅擴大3.7個百分點；生活資料價格上漲0.6%，漲幅擴大0.2個百分點。

調查的40個工業行業大類中，價格上漲的有36個，與上月相同。主要行業中，煤炭開採和洗選業價格上漲103.7%，漲幅擴大28.8個百分點。

此外，石油和天然氣開採業、石油煤炭及其他燃料加工業、化學原料和化學製品製造業、化學纖維製造業等八個工業行業價格漲幅在12.0%—59.7%之間，擴大3.2—16.1個百分點。這八個行業合計就影響10月PPI上漲約11.38個百分點，超過總漲幅的八成。

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