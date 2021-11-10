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大陸首個新型二氧化碳儲能驗證項目 四川德陽開建

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／綜合報導
新型二氧化碳儲能系統，提升可再生能源發電的利用率，減少碳排放，圖為新型高效二氧化碳氣液兩態儲能系統示意圖。圖／本報四川德陽傳真
新型二氧化碳儲能系統，提升可再生能源發電的利用率，減少碳排放，圖為新型高效二氧化碳氣液兩態儲能系統示意圖。圖／本報四川德陽傳真

近日，在位於四川省德陽市的東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱東方汽輪機）八角井基地，大陸首個「新型二氧化碳儲能驗證項目」正式開工建設，標誌著這一突破性的儲能技術邁開了真正工程化應用的步伐。

新型二氧化碳儲能系統，由百穰新能源科技（深圳）有限公司、西安交通大學能源與動力工程學院謝永慧教授團隊、東方汽輪機三方聯合打造，工作原理是在用電低谷期，利用多餘電力將常溫常壓的二氧化碳氣體壓縮為液體，並將壓縮過程中產生的熱能儲存起來，在用電高峰期利用儲存的熱能加熱液態二氧化碳至氣態，驅動透平發電。

據介紹，該技術以氣液相變為基礎，大幅減小能量存儲工質所占用的體積並降低設備的溫度等級要求，節約了動力設備費用，提高了安全可靠性，具有廣泛的功率、容量、地域適應性，工程應用前景廣闊，可大幅減少可再生能源發電中的「棄風」、「棄光」現象，提升可再生能源發電的利用率，減少碳排放。

目前，系統已完成關鍵核心設備的方案設計，進入施工設計階段，馬上進行生產製造，預計在2022年年中建成。建成後，將對推動成渝地區能源動力裝備產業發展，起到較強的帶動作用。

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