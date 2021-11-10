山東進出口值 前十月超越去年

青島海關9日發布消息稱，據統計，2021年前10個月山東省進出口值、出口值和進口值均已超去年全年，進出口總值達2.39兆元（人民幣，下同），比去年同期增長近四成。

中新社報導，統計顯示，今年前10個月，山東對「一帶一路」沿線國家和地區進出口額達7483.7億元，增長超四成，占山東進出口總值的三成。對RCEP其他成員國進出口額為8372.2億元，增長近四成，占山東進出口總值的35.1%。

同期，東協國家、美國、歐盟、韓國、日本、巴西為山東前六大貿易夥伴，合計占山東進出口總值超五成。其中，對東協國家進出口額為3397.2億元，增長近五成；對美國進出口額為2735.2億元，增長超五成；對歐盟進出口額為2355.8億元，增長近三成；對韓國進出口額為2199.0億元，增長超三成；對日本進出口額為1505.2億元，增長近兩成；對巴西進出口額為1381.4億元，增長超兩成。

青島海關統計分析處貿易統計分析科科長張志勇表示，今年前10個月，山東出口額為1.41兆元，增長近四成，進出口、出口和進口三項指標的增速均高於中國大陸平均水平，在大陸前六大主要外貿省市中均位居首位。10月分，山東進出口額為2650.8億元，其中出口額為1737.9億元，同比增長36.4%，比2019年同期增長近一倍，創歷史新高。

據統計，今年前10個月，山東各主要貿易方式進出口均明顯增長，其中保稅物流增速超六成。同期，各類企業主體均保持快速增長，山東民營企業進出口額為1.69兆元，進出口比重超七成。