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我「氣候變遷績效指標」又吊車尾 排名倒數第5

10月中小企業發展指數下滑

聯合報 / 記者陳政錄／綜合報導

受近期疫情多點散發影響，中國中小企業協會9日發布「10月中國中小企業發展指數（SMEDI）」，較上月下滑0.3至86.1，繼續低於100的臨界值，其中工業、建築業、交通運輸郵政倉儲業、房地產業和住宿餐飲業指數均較上月下滑。

中國中小企業協會表示，受疫情多點散發、擴散風險加大以及經濟運行階段性、結構性、周期性因素交織影響，生產和內需恢復動能繼續減弱，供需兩端同步放緩，經濟下滑壓力明顯加大。

分行業來看，2021年10月，中國大陸社會服務業和訊息傳輸電腦軟體業指數，分別比上月上升0.2和0.3點，批發零售業指數持平，工業、建築業、交通運輸郵政倉儲業、房地產業和住宿餐飲業指數比上月分別下降0.5、0.7、0.2、0.4和0.2點，上述八個分行業指數均處於景氣臨界值100以下。

經營成本方面，10月中國大陸能源原材料等大宗商品價格繼續上漲，疊加海運供應鏈緊張、運費上升，人民幣升值，勞動力成本剛性上升等多重因素，持續推升中小企業生產經營成本；同時，市場流動性仍不平衡，小微企業資金面依然偏緊，小微企業應收賬款和存貨持續增加，影響流動性。

中國中小企業協會認為，當前要加大助企紓困力度，制定新的減稅降費政策，繼續引導金融機構向實體經濟讓利，綜合運用失業保險基金等手段支持企業穩崗、職業培訓。同時，要做好煤電油氣等大宗商品和原材料保供穩價，幫助中小企業和困難行業持續恢復，推動中小企業走專精特新發展之路。

實體經濟 房地產 疫情

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