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跨界新能源 台灣音樂人登陸創業

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

「無論在何領域從事何種工作，我的初衷都是幫助兩岸青年獲得發展。」台灣音樂人、北京創業台青張穆庭近日受訪時表示。

中新社報導，10月，在山西太原舉辦的第十一屆「兩岸青年創新創業論壇」上，張穆庭走上演講台，向與會嘉賓介紹他和合作夥伴今年在北京發起的「漁光互補室內養殖」創業項目。

2001年，就讀於文化大學的張穆庭到北京參訪，在胡同裡偶然結識一位南京大屠殺親歷者，對方講述的歷史激發了張穆庭的靈感，隨後創作了「1937南京大屠殺紀念單曲」等抗戰主題音樂作品，在兩岸青年間引起強烈反響。

通過義賣，他將唱片盈餘捐給「慰安婦」受害者、侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館，「款項雖然不多，但代表了心意」。

跨界到新能源領域創業，張穆庭也在做同樣的事情：助力兩岸交流、幫助兩岸青年。他和合作夥伴發起的光伏養殖項目去年在台灣開始推展—在室內養殖池上方搭設太陽能發電裝置，避免魚蝦養殖受到外部病害，實現新能源產業和養殖產業的結合。

項目在台灣獲得初步成果後，張穆庭產生了讓這一技術「登陸」的想法。經過調研，他看到魚蝦產品在大陸需求龐大，大量從東南亞進口。同時，大陸正大力推進鄉村振興，前景無可限量。

張穆庭直言，台灣的太陽能光伏技術在一些層面較為領先，但發展前景和大陸相比不在一個量級：台灣每個太陽能發電站僅能建設四公頃，需三年時間才能完工；而浙江的電站規模可達幾十公頃，這在台灣完全不可想像。

今年6月，張穆庭創辦了北京海神光能科技有限公司，目前正在大陸申請設計專利，希望項目落地山東、浙江等沿海省分。談及未來，張穆庭期待吸引兩岸青年人才加入團隊。

二十年間，張穆庭在兩岸奔波往返，見證大陸的飛速成長。他呼籲尋求進步和發展的台青，要加深對大陸的瞭解、到大陸看看，未來推動兩岸關係發展的力量在於青年。

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