進博會常年展示平台 台企進駐

業務跨食品、製藥兩大領域的台灣統芳生物科技股份有限公司已連續四屆參與進博會，今年又成為進博會「6天+365天」常年展示交易平台的進駐台企之一。統芳生技董事長張展圖說，入駐進博會常年展示交易平台，有助於台灣企業進一步打通大陸及全球市場。

新華社報導，第四屆進博會共有35家台企參展，涵蓋食品及農產品、消費品、醫療器械及醫藥保健、服務貿易、技術裝備等領域。

毗鄰進博會主展館的上海綠地全球商品貿易港，通過設立常年展示交易平台打造「永不落幕的進博會」。

第四屆進博會開幕前夕，在台灣高雄市世貿會展協會的牽線下，16家台灣企業同時進駐貿易港品牌展示區的兢揚藝術科技中心。除統芳生技外，還包括知名糕餅品牌「陳允寶泉」「老太陽堂」，主打台灣酵素梅的漢坤國際，主營現代東方家具的台灣青木堂等。

高雄市世貿會展協會理事長何玲玲表示，協會連續第四年組織台灣企業參展，參展企業涉及食品、醫療保健、生物科技、美妝等多個領域。

台企南僑食品集團總經理林昌鈺表示，南僑連續四年參展，展會上簽訂的採購訂單越來越大，今年南僑集團已與海外多家乳品廠簽下數億元人民幣採購訂單。

「進博會是一個非常好的國際化平台，我每年都會來參加。」台灣藝術博物館藝術總監吳煜正說，今年主推的純手工木雕藝術品深受大陸民眾歡迎，「來洽談的客戶非常多，交易額有望繼續保持成長」。

克麗緹娜供應鏈微碩公司副總經理林梅芳是一位在上海生活多年的台灣人。她表示，這是公司第一次參展進博會，此次他們主要向客戶推介的是公司的供應鏈能力和從研發到生產的一站式服務。