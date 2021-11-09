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人行行長易綱：將針對性地完善數位人民幣設計和使用

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
中國人民銀行行長易綱9日表示，將根據數位人民幣試點情況，有針對性地完善數位人民幣的設計和使用。（圖／取自新華社）
中國人民銀行行長易綱9日表示，將根據數位人民幣試點情況，有針對性地完善數位人民幣的設計和使用。（圖／取自新華社）

中國人民銀行行長（大陸央行）易綱9日表示，將根據數位人民幣試點情況，有針對性地完善數位人民幣的設計和使用，在試點過程中，數位人民幣對貨幣政策、金融市場和金融穩定等方面的影響也是重要測試內容。

據中國人民銀行網站消息指出，易綱在「芬蘭央行新興經濟體研究院成立30周年紀念活動上」發表視訊演講，他表示，CBDC（央行數位貨幣）對於貨幣政策和金融穩定的影響主要取決於CBDC的設計。如果CBDC更類似於現金，則影響相對有限，但如果具有存款等金融資產的屬性，則可能引發存款替代，導致金融中介規模收縮並降低貨幣政策傳導效率。

基於此，大陸央行堅持數位人民幣的M0定位，不計付利息，降低與銀行存款的競爭；其次，採取雙層營運體系，即大陸央行實施中心化管理，保證對貨幣發行和貨幣政策的調控能力；商業銀行和支付機構作為中介，為公眾進行數位人民幣兌換並提供支付服務。

同時，設置了錢包餘額上限、交易金額上限等制度摩擦，盡可能降低擠兌風險。

在完善數位人民幣的設計和使用方面，他指出，第一，是參考現金和銀行帳戶管理思維，建立適合數位人民幣的管理模式；第二，繼續提升結算效率、隱私保護、防偽等功能。

除此之外，要推動數位人民幣與現有電子支付工具間的交互，實現安全與便捷的統一；完善數位人民幣生態體系建設，提升數位人民幣普惠性和可得性。

而針對外界質疑CBDC是否會導致央行掌控太多資料，易綱舉例，數位人民幣在匿名性方面採取「小額匿名，大額依法可溯」的原則，在收集個人資料時遵循「最少、必要」原則，採集的資訊量少於現有電子支付工具。他說，同時嚴格控制個人資料的儲存與使用，除非有明確的法律要求，人行不得將相關資料提供給任何第三方或政府機構。

他還提到，CBDC的使用和推廣應遵循市場化的原則，「也就是說老百姓需要兌換多少，我們就發行多少。」

數據顯示，截至10月8日，數位人民幣試點場景已經超過350萬個，累計開立個人錢包1.23億個，交易金額約人民幣560億元（約新台幣2464億元）。

數位人民幣 中國人民銀行 大陸央行

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