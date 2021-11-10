廣州港集團 今年外貿貨物破1億噸

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

廣州港集團8日晚發布消息稱，1月至10月，該集團共接卸外輪5271艘次，累計完成外貿貨物吞吐量超過1億噸，外貿貨物吞吐量和集裝箱量同比分別增長15.2%、11.2%。

中新社報導，作為世界上最繁忙的黃金水道之一，廣州港出海航道連接國際航道、通達海內外港口。今年1月至10月，廣州港集團淨增外貿航線19條，外貿航線總數達139條。其中，南沙港區外貿航線134條，歐美等地區遠洋航線進一步開拓。

今年1月至10月，南沙汽車口岸新增6條外貿出口航線，覆蓋中東、歐洲、南美、東南亞等地區，外貿作業量超過2萬輛，同比增長近3倍，創下歷史同期新高。

廣州港地處珠江出海口，具備公路、鐵路、海運、內河駁運等多種運輸方式。今年以來，廣州港集團不斷深化多式聯運，搭建集裝箱水路、公路、鐵路聯運平台。今年1月至10月，廣州港海鐵聯運箱量累計同比增長48.7%，開通8列中歐班列，目前廣州港已開通海鐵聯運班列達29條。

此外，廣州港集團強化海外辦事處、貨代及船公司間協作，促進外貿貨源流通順暢。集團拓展木材、凍品、水果、再生紙漿等優質進口貨類，南沙港區進口重箱量實現雙位數增長。1月至10月外貿煤炭、糧食、石油化工品等物資接卸量分別同比增長51.5%、48.1%、11.2%。

航線 東南亞 中東

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