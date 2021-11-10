台青高端醫檢創業 泉州拚一片天

到大陸創業5年有餘，台灣青年博士何國鼎說，「我們的目標是將台灣的高端醫療服務帶到大陸，盡力補充當地的醫療衛生短板」。

中新社報導，2015年何國鼎同時獲得赴大陸任教和籌建實驗室兩個工作機會的他，經過一年的籌備，帶著自己的團隊到福建泉州，將高品醫學檢驗實驗室落地泉州台商投資區，成為泉州第二家對外營業的第三方醫學檢驗機構。

作為第三方醫學檢驗室，其客戶一般是各地醫院。初到大陸，人生地不熟的何國鼎起步工作便是和泉州各醫院、衛生所的負責人打交道，尋求商業合作關係。在何國鼎的努力下，實驗室團隊從過去的5人擴充到60多人，並與福建醫科大學附屬第二醫院、泉州第一醫院等一百多家醫療機構建立合作關係。

泉州高品醫學檢驗實驗室也作為泉州市指定的第三方機構之一，承擔著核酸檢測的重任。

2020年初疫情緊急之時，何國鼎和科研團隊研究後，決定接下檢驗任務。公司迅速建立新冠病毒核酸檢測實驗室和工作專班，實驗室始終保持24小時開機狀態，確保任務順利完成。

何國鼎表示，2020年泉州高品醫學檢驗實驗室接收了泉州市三分之一的新冠病毒核酸檢測標本，每天的檢測量從800管提升到4000管。為應對今年的福建本土疫情，實驗室每日檢測量已經擴容到10000管，檢測報告出具速度也有所提升。

隨著疫情進入常態化防控階段，泉州高品醫學檢驗實驗室在大陸站穩了腳跟，打出了名氣，何國鼎對公司的發展也有新的規劃。

「接下來我準備繼續充實我們的隊伍。高品不僅要當一個代檢的檢驗實驗室，還要在研發領域和一些三級醫院進行合作與分享。」何國鼎表示，為促進兩岸醫學檢驗產業與醫療相關政策的交流，高品已成功舉辦兩屆「海峽兩岸檢驗技術暨醫保人才交流論壇」。

目前，工作和生活逐步穩定的何國鼎還準備將妻子和孩子接到泉州生活。他希望，自己的實驗室能作為融合兩岸技術力量一座橋梁。