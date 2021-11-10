新能源分布式調相機 青海啟用

據中國國家電網青海省電力公司9日消息，11月8日，在青海海南千萬千瓦級新能源基地，首批11台新能源分布式調相機全部投入使用，標誌著世界最大規模的新能源分布式調相機群正式形成，可帶動當地新能源消納能力提升185萬千瓦。

中新社報導，針對青海海南地區新能源裝機規模大、占比高，常規電源裝機規模較小、電壓支撐能力相對薄弱的現實狀況，為探索和解決制約新能源大規模開發利用的技術難題，大陸國家電力調度控制中心會同規劃設計部門、國網青海電力、新能源場站業主及廠家，提出在青海海南地區昕陽、夏陽、旭明、珠玉4個新能源匯集站安裝21台分布式調相機的解決方案，提升新能源送出水平。

「這也是世界上首次探索在電源側大規模安裝分布式調相機，對於推動新能源大規模開發利用、構建清潔低碳安全高效的能源體系具有重要的示範引領價值。」大陸國家電力調度控制中心張怡表示，相比傳統的無功補償裝置，分布式調相機具有故障瞬間電壓支撐能力強、暫態響應速度快等優點，可作為電力系統電源側的穩定器，未來將是高比例新能源電力系統的重要組成部分。

青海海南分布式調相機工程自2021年5月起正式啟動設備安裝，國網青海省電力公司積極協調各方，全方位推進分布式調相機涉網、調試、併網試驗及運行管理等工作，保障首批11台分布式調相機群的順利併網。

按照建設方案，2021年底，21台分布式調相機計畫全部投產，屆時可將青海海南地區新能源送出能力提高350萬千瓦，預計年平均增發新能源電量70.2億千瓦時，相當於減少燃煤318.9萬噸，減排二氧化碳574.2萬噸，具有顯著的節能減排效應。