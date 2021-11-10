新能源分布式調相機 青海啟用

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
青海省海南藏族自治州共和縣的光伏產業園內，中國華能集團5萬千瓦光伏項目正加緊施工，該項目採用新環保工藝，將有效推進電站建設標準化。（新華社）
青海省海南藏族自治州共和縣的光伏產業園內，中國華能集團5萬千瓦光伏項目正加緊施工，該項目採用新環保工藝，將有效推進電站建設標準化。（新華社）

據中國國家電網青海省電力公司9日消息，11月8日，在青海海南千萬千瓦級新能源基地，首批11台新能源分布式調相機全部投入使用，標誌著世界最大規模的新能源分布式調相機群正式形成，可帶動當地新能源消納能力提升185萬千瓦。

中新社報導，針對青海海南地區新能源裝機規模大、占比高，常規電源裝機規模較小、電壓支撐能力相對薄弱的現實狀況，為探索和解決制約新能源大規模開發利用的技術難題，大陸國家電力調度控制中心會同規劃設計部門、國網青海電力、新能源場站業主及廠家，提出在青海海南地區昕陽、夏陽、旭明、珠玉4個新能源匯集站安裝21台分布式調相機的解決方案，提升新能源送出水平。

「這也是世界上首次探索在電源側大規模安裝分布式調相機，對於推動新能源大規模開發利用、構建清潔低碳安全高效的能源體系具有重要的示範引領價值。」大陸國家電力調度控制中心張怡表示，相比傳統的無功補償裝置，分布式調相機具有故障瞬間電壓支撐能力強、暫態響應速度快等優點，可作為電力系統電源側的穩定器，未來將是高比例新能源電力系統的重要組成部分。

青海海南分布式調相機工程自2021年5月起正式啟動設備安裝，國網青海省電力公司積極協調各方，全方位推進分布式調相機涉網、調試、併網試驗及運行管理等工作，保障首批11台分布式調相機群的順利併網。

按照建設方案，2021年底，21台分布式調相機計畫全部投產，屆時可將青海海南地區新能源送出能力提高350萬千瓦，預計年平均增發新能源電量70.2億千瓦時，相當於減少燃煤318.9萬噸，減排二氧化碳574.2萬噸，具有顯著的節能減排效應。

省電 標誌

延伸閱讀

開箱影片／1億畫素鏡頭再配超級快充 Xiaomi 11T這價錢海放中高階手機

iPhone13vs.6、8、11拍攝實測 4張圖後13完勝

自原有體系拆分後 未來將不再有Olympus品牌相機

中國碳達峰方案 新能源車2030年達總產量40%

相關新聞

極端氣候 加劇襲擊陸東部城市

大陸今年先後遭遇暴雨、高溫和目前的大範圍寒潮與暴雪等極端天氣，中國氣象局國家氣候中心副研究員孫劭近日表示，未來卅年大陸東...

迪士尼供應商 立泰深耕惠州轉型文創

「羅浮山下，西湖岸邊。」廣東惠州風光明媚，擁有深厚文化底蘊，是一座有著浪漫氣息的城市。近年來，惠州文旅、文創產業愈發蓬勃...

新能源分布式調相機 青海啟用

據中國國家電網青海省電力公司9日消息，11月8日，在青海海南千萬千瓦級新能源基地，首批11台新能源分布式調相機全部投入使...

台青高端醫檢創業 泉州拚一片天

到大陸創業5年有餘，台灣青年博士何國鼎說，「我們的目標是將台灣的高端醫療服務帶到大陸，盡力補充當地的醫療衛生短板」。

廣州港集團 今年外貿貨物破1億噸

廣州港集團8日晚發布消息稱，1月至10月，該集團共接卸外輪5271艘次，累計完成外貿貨物吞吐量超過1億噸，外貿貨物吞吐量...

華為加速建設數位基礎設施

華為常務董事、ICT基礎設施業務管理委員會主任汪濤昨（9）日表示，華為將面向企業端市場的歐拉開源作業系統原始碼、品牌商標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。