迪士尼供應商 立泰深耕惠州轉型文創

「羅浮山下，西湖岸邊。」廣東惠州風光明媚，擁有深厚文化底蘊，是一座有著浪漫氣息的城市。近年來，惠州文旅、文創產業愈發蓬勃，身為台資企業的一員，博羅縣立泰塑膠五金製品有限公司也不斷轉型升級，從傳統製造、代工產業，創新轉型到文創領域。

立泰塑膠五金製品有限公司，深耕惠州近三十年，生產禮品、磁扣類產品，同時也是大型主體樂園、運動賽事的供應商，諸如迪士尼、奧運、世界盃等，是行業內頗負盛名的台資企業。董事長呂正一表示，會來到惠州建廠，主要是因為機緣，到當地了解後，有個心態是「既來之則安之」，便一心把產品做好。

據悉，立泰塑膠五金製品為董事長呂正一夫婦共同創業，從最初10多個員工發展到數百人的企業。副總劉世清回憶道，「創業初期真的是很辛苦，」很多事都要親力親為，每筆錢都會多番考慮、斟酌，避免亂花。她舉例，早期坐車到縣城買材料，定會貨比三家，選擇最合適的才買下。此外，24小時都住在工廠隨時待命，便於有事馬上可處理，「基本上就是以廠為家。」

「我認為，現在惠州很適合做文創。」劉世清表示，一路看著惠州，變化真的很大，在這裡還有一座觀背村，是一個老縣城，類似台灣一樣現在開始做文創，把外牆進行整改，將整理文化保留下來。

她認為，無論是台灣或大陸的年輕人，在青年創業方面，真的累積得更多，像是在惠州也有一個藝術空間，可以在此進行文旅、文創相關的產業，「像是我們公司做禮品（磁扣）來講，與這邊的藝術文創空間，也有一定程度的連結性。」

關於傳統產業的轉型，以及惠州文創市場的蓬勃發展，呂正一提到，早期公司傳統都是屬於OEM（代工生產），隨著大陸經濟的發展，現在慢慢進入到「精神層面」，所以文創，是公司努力的目標之一，配合文旅的發展，在各個旅遊景區，未來公司會設置專門的團隊。