去年亞洲排碳佔全球5成 中國最大宗

亞太地區依舊是全球最大二氧化碳排放來源。最新統計結果指出，去年亞洲排放的二氧化碳量佔比已超過5成，其中又以中國為最大宗。專家認為，人類對抗氣候變遷的成果為何，將取決於亞洲國家是否能成功降低對燃煤的倚賴。

據《CNBC》報導，《BP世界能源公司統計年鑑》（BP Statistical Review of World Energy）指出，去年亞洲佔全球二氧化碳排放量52%，其中中國佔59%，印度則為13.7%。目前燃煤佔全球初級能源消耗4分之1以上，初級能源是指在未轉型為資源之前，諸如煤礦與石油等原形能源。這次報告也指出，去年亞洲消耗的能源有47.8%是來自於煤礦，比率為全世界最高，而且中印兩國燃煤佔比都超過一半以上。

亞洲仍倚賴石化燃料

對此，美國能源顧問公司Wood Mackenzie副董事長湯普森表示，「亞洲從石化燃油轉型至再生能源的速度依舊太慢。」

全球最大燃煤（thermal coal）出口國印尼日前則計劃在2025年達到23%使用再生能源的目標，2060年達到淨零碳排放。印尼財政部長穆里亞尼指出，「結合賦稅與補助才可幫助煤礦公司逐步轉型至綠能產業。」

《國家報》報導，美國智庫全球能源監測機構指出，目前亞洲興建中的燃煤發電廠將近200處，其中中國為95處，印度為28處，印尼則有23處，反觀美國從2000年起已除役301處燃煤電廠來降低污染排放。

全球燃煤發電逾3成

這次報告也指出，去年全球燃煤發電佔35%，25%來自天然氣、16%為水力發電、1成是核能以及12%為再生能源。

雖然部分興建中的燃煤電廠可取代老舊、高污染的發電廠，但加總起來還是會產生污染。能源與清潔空氣研究中心分析師柳力指出，「等到興建中的燃煤電廠完工後，將帶動煤炭需求與污染排放上升。」

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