大陸發布「清潔生產」方案 壓減汙染物、碳排放

為達2030碳達峰、2060碳中和目標，中國大陸持續高舉綠色低碳大旗。據發改委等10部門9日對外發布的「十四五全國清潔生產推行方案」指出，到2025年，大陸工業能效、水效要較2020年大幅提升，另化學需氧量、氨氮、氮氧化物、揮發性有機物（VOCs）排放總量比 2020 年分別下降 8%、8%、10%、10%以上。

在此之前，大陸官方已陸續發布關於做好碳達峰碳中和工作的意見、2030碳達峰行動方案、關於打好汙染防治攻堅戰的意見等政策主張。

清潔生產推行方案參考前幾篇文件，設有總體要求、突出抓好工業清潔生產、加快推行農業清潔生產、積極推動其他領域清潔生產、加強清潔生產科技創新和產業培育、深化清潔生產推行模式創新、組織保障共七大章節21個子項目。

就總體要求中的主要目標，方案提出，到2025年，大陸清潔生產推行製度體系基本建立，工業領域清潔生產全面推行，工業能效、水效要較2020年大幅提升，新增高效節水灌溉面積6,000萬畝，另化學需氧量、氨氮、氮氧化物、揮發性有機物（VOCs）排放總量比 2020 年分別下降 8%、8%、10%、10%以上。

方案要求到2025年，全國廢舊農膜回收率達 85%，秸稈綜合利用率穩定在86%以上，畜禽糞污綜合利用率達到 80%以上，城鎮新建建築全面達到綠色建築標準。

方案點名，要對鐵、水泥熟料、平板玻璃、煉油、焦化、電解鋁等行業嚴格控管，加快清潔生產，堅決遏制高耗能高排放項目盲目發展。另推動一批重點企業達到國際清潔生產領先水平，完成5.3億噸鋼鐵產能超低排放改造、4.6億噸焦化產能清潔生產改造、完成 8.5億噸水泥熟料清潔生產改造等。

清潔生產推行方案提出，將推動修訂清潔生產促進法，強化相關主體權利義務，並鼓勵各地制定相關法規，同時，強化政策激勵、加強基礎能力建設，積極營造全社會共同推行清潔生產的良好氛圍，推動形成綠色生產生活方式。

另一方面，大陸國家發改委、水利部等五部門，也於9日對外發布「十四五節水型社會建設規劃」，表示到2025年，推動用水總量控制在6,400億立方公尺以內，萬元國內生產總值用水量比2020年下降16.0%左右，萬元工業增加值用水量比2020年下降16.0%，農田灌溉水有效利用係數達到0.58，城市公共供水管網漏損率小於9.0%。