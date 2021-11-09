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大陸擬擴徵環保稅 專家點名這些產業承壓

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
為達節能減碳，大陸擬擴大開徵環保稅的範圍。新華社
為達節能減碳，大陸擬擴大開徵環保稅的範圍。新華社

為達節能減碳目標，中國大陸日前發布關於打好「汙染防治攻堅戰」的最新官方意見，擬研究適時將「揮發性有機物」，納入環境保護稅徵收範圍。專家分析，煤化工、石油化工、燃料塗料製造行業等首當其衝，需要加快轉型升級和清潔化改造的腳步。

大陸官媒新華社7日經由大陸國務院授權，對外發布「關於深入打好汙染防治攻堅戰的意見」，提出要完善揮發性有機物監測技術和排放量計算方法，在相關條件成熟後，研究適時將揮發性有機物納入環境保護稅徵收範圍。

所謂「揮發性有機物」，泛指在一大氣壓下，沸點在50℃到250℃的有機化合物之空氣汙染物總稱；按大陸官方文件定義，主要包括非甲烷總烴（烷烴、烯烴、炔烴、芳香烴）、含氧有機化合物（醛、酮、醇、醚等）、鹵代烴、含氮化合物、含硫化合物等。

《第一財經》報導引述大陸中央財經大學財政稅務學院院長白彥鋒分析，揮發性有機物對大氣環境中臭氧、PM2.5的生成有著重要影響。報導進一步點名，石化、化工、工業塗裝、包裝印刷、油品儲運銷等行業，是大陸揮發性有機物的重點排放源。

白彥鋒表示，由於揮發性有機物的主要來源是煤化工、石油化工、燃料塗料製造行業等，大陸啟動這項改革進程，有助於推動這些行業轉型升級和清潔化改造、助力其實現高質量發展。

大陸國務院意見也提出，到2025年，揮發性有機物、氮氧化物排放總量比2020年分別下降10%以上，臭氧濃度增長趨勢要得到有效遏制，並實現細顆粒物和臭氧協同控制。

除此之外，二氧化碳排放，是否納入大陸環保稅徵收範圍也受到討論。中國政法大學教授施正文說，目前在國際上，大致有碳稅和碳排放交易兩種碳減排政策手段，今年大陸全國碳排放權交易市場上線交易已經啟動，主要涵蓋發電行業重點排放單位，未來亦可以考慮開徵碳稅。

在此之前，大陸現行稅制體系涉綠色低碳層面，已有資源稅、成品油消費稅、車船稅等；據大陸財政部數據顯示，2018年大陸環保稅開徵第一年，全年收入人民幣151億元，到2020年達到人民幣207億元。

碳排放 人民幣 國務院

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