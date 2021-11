在CANS綠本《當代藝術新聞》11月號專欄裡,我以「中國需要卡斯特里Leo Castelli 這種人」為題,發表了王袁翻譯的新書「《LEO AND HIS CIRCLE 李歐和他的圈子》畫廊教父卡斯特里的一生 The Life of Leo Castelli」關於美國戰後藝術崛起的專文。

2021-11-09 12:42