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氣候特使被要求英文回答 陸教育部力推中文為國際語言

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
中國氣候變化事務特使解振華被外媒要求以英語回答。（新華社）
中國氣候變化事務特使解振華被外媒要求以英語回答。（新華社）

11月6日，中國氣候變化事務特使解振華參加一場國際媒體記者會，期間美聯社記者打斷他，提到「你能不能直接用英文回答問題？」，解振華則回應「不如你用中文提問」，現場傳出笑聲。大陸澎湃新聞引述大陸教育部答覆政協十三屆委員會第四次會議相關提案時指，將進一步推動中文成為更多國際組織、國際會議官方語言或工作語言。

據香港01報導，2021年起，中文正式成為聯合國世界旅遊組織官方語言。11月4日，大陸教育部網站公布答覆《關於應對國際中文教育面臨的挑戰和風險的提案》，當中指出，隨著中國進入高品質發展階段和經濟實力顯著增強、國際地位日益提高，中文實用價值不斷提升，各國民眾學習中文、瞭解中國的需求與日俱增，為國際中文教育可持續發展提供了難得的歷史機遇。

答覆函並指，國際中文教育面臨新形勢、新變化，教育部及相關機構、企業和社會組織已在前期做了大量工作。教育部將透過一、支援成立基金會、建立健全工作機制；二、不斷優化全球佈局，參與和服務「一帶一路」建設加強標準建設；三、加強標準建設，提升治理能力；四、應用新技術，加快國際中文教育數位化發展步伐，四種方式推動國際中文教育。

大陸教育部指，目前根據「一帶一路」沿線各國實際需求，累計派出院長、教師和志工4萬人，贈送中文教材500萬冊，培養培訓本土中文教師6.5萬多人次，培養培訓各類學員220萬人，組織各類中文考試人數達1600萬人次，為「一帶一路」建設培養了大批掌握中文、瞭解中國，同時兼具專業和職業特長的人才。

此外，通過「新漢學計畫」，招收沿線各國近300名優秀青年學者，來華攻讀博士學位和訪學研修，重點開展「一帶一路」學術研究。另外，沿線各國孔子學院主動開展「中文+職業技能」教育，為當地中資機構培養培訓本土員工、提供資訊諮詢。

大陸教育部提到，將健全教師、考試評估等體系和完善辦學體系，並透過線上教育和中外語言交流合作。進一步推動中文成為更多國際組織、國際會議官方語言或工作語言，促進世界多元文明互學互鑒。

官方語言 教育部 一帶一路

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