中方交付巴基斯坦新型護衛艦 配備電子戰系統

據「中國船舶」公告指稱，11月8日，中方在上海向巴基斯坦海軍，交付054A/P型護衛艦首艦，它配備有先進的作戰管理與電子戰系統以及現代化的自衛能力，是中國迄今為止出口的噸位最大、技術最先進的水面戰鬥艦艇。

《環球時報》報導，該新型護衛艦項目是中國船舶集團繼2013年，向巴基斯坦成功交付4艘護衛艦之後，再次向巴基斯坦出口的中大型水面作戰艦艇，具備強大的面對面、面對空與水下火力，以及強大的偵測功能，將成為巴基斯坦海軍的中堅力量。

中國船舶表示，該型護衛艦裝備了由中國船舶集團自主研發的新型作戰管理系統，配備了先進的傳感器和武器系統，體現了中國在護衛艦領域雄厚的研發、設計和建造實力。

巴基斯坦海軍將該艦命名為「圖赫里勒」，接下來中方還將陸續向巴基斯坦交付剩下的三艘054A/P型護衛艦。