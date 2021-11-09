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大陸成都病例疑超級傳播者「1傳13」 涉家人同事鄰居

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
大陸成都病例疑超級傳播者「1傳13」。澎湃新聞
大陸成都病例疑超級傳播者「1傳13」。澎湃新聞

大陸新冠肺炎疫情延燒，根據衛健委最新通報，8日新增62例確診病例，其中43例為本土病例，另有46例本土無症狀感染者。此外，四川成都疑似出現「超級傳播者」，23名確診者中，有12人均是其中一名病例的密切接觸者，還有一名無症狀感染者也是該病例的鄰居，形成「1傳13」擴散。

據香港01報導，大陸官方通報指，過去一日，大陸新增確診病例62例，其中境外輸入病例19例，本土病例則有43例，主要分布在河北12例，黑龍江8例，四川7例，遼寧5例等。

無症狀感染者方面，共新增74例，其中境外輸入有28例，本土有46例。

據報導，值得關注的是，四川成都疑似出現「超級傳播者」，23名確診者中，有12人均是其中一名病例的密切接觸者，包括有4名家人（妻子、女兒、岳父母）、4名同事和4名同樓幢鄰居。此外，還有一名無症狀感染者也是該病例的同樓幢鄰居。

據成都市疫情防控工作發布會上透露，從流行病學調查所見，部分患者與該病例之間並沒有時空上的交集，但他們的共同生活環境比如電梯等，有檢測出若干陽性樣本，提示本輪疫情感染源頭復雜，電梯等公共空間、辦公場所都存在較大的傳播風險。

疫情 電梯 新冠肺炎

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