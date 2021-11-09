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寵物市場火熱 線上問診正夯

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

寵物正在撐起一個巨大的市場。派讀寵物行業大數據平台發布的「2020年中國寵物行業白皮書」（消費報告）顯示，2020年，中國大陸城鎮寵物犬貓數量達1億隻，寵物（犬貓）市場消費規模超2000億元（人民幣，下同）。

新華社報導，產業研究機構艾媒諮詢預測，未來3年寵物行業將平穩增長，到2023年行業規模將超過4000億元。其中，寵物醫療是僅次於寵物食品第二大行業。

北京養寵多年的小龍最近發現，他的金毛犬「亞歷山大」眼睛經常發紅、流淚。小龍找到一家互聯網獸醫平台尋醫問藥。在上傳了愛犬的照片及其年齡、性別、身體狀況等信息後，平台自動匹配一名專業獸醫進行解答，全部花費不到100元。

近年來，隨著寵物市場火熱，大批互聯網獸醫問診平台興起。中國獸藥協會會長才學鵬表示，中國大陸寵物貓狗數量過億，醫療機構達16000餘家，但看病難、看病貴、看病不及時、優秀寵物醫師短缺等問題仍是寵物主人關注的焦點和痛點。在這樣的情況下，「互聯網+」為寵物診療行業創造了新機遇。

中國畜牧獸醫學會小動物醫學分會副秘書長姚海峰表示，互聯網獸醫診療平台的出現，不僅讓消費者給寵物看病的體驗更加方便快捷，也有助於解決「以藥養醫」的行業痼疾。

但也有寵物主人表示，在線醫療雖方便，不盡如人意之處仍存在。「針對貓咪的長期咳嗽，兩位獸醫在線給出的診斷全然不同，我就不太放心，最終還是決定去醫院。」家住北京的安然說。

艾媒諮詢數據顯示，大陸寵物在線問診仍有許多消費痛點：28.2%消費者認為線上問診能診治的病例有限，26.5%消費者認為價格不透明，18.2%消費者認為存在信息安全問題，分別有13.1%、10%消費者擔心醫院、醫生資質不過關。

姚海峰表示，期待未來大型互聯網平台整合更多的獸醫和獸藥採購商，讓獸醫能夠從線上進行批量化藥品採購，降低獸藥成本，消費者的問診成本也會下降。

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