大陸與RCEP國家 貿易快速增長

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
中國大陸與東協貿易持續增長。圖為消費者在廣西南寧街頭選購東南亞進口榴槤。（新華社）
中國大陸與東協貿易持續增長。圖為消費者在廣西南寧街頭選購東南亞進口榴槤。（新華社）

「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）將於明年1月初生效。中國-東協商務理事會執行理事長、RCEP產業合作委員會主席許寧寧受訪表示，今年前10個月中國大陸與RCEP成員國貿易增長呈快速增長之勢，這有益於明年初RCEP生效實施後進一步合作發展。

中新社報導，許寧寧談到，今年1-10月，中國大陸對RCEP成員國貿易達15171.6億美元，占中國大陸對外貿易總額的31%，其中，中國大陸向RCEP成員國出口7029.6億美元，占中國大陸出口總額的26%；中國大陸從RCEP成員國進口8142億美元，占中國大陸進口總額的37.2%。

其中，中國大陸與東協國家貿易達7033.4億美元，同比增長了30%，雙方互為最大貿易夥伴。中國大陸與東協國家貿易占其對外貿易總額比重14.4%。中國大陸向東協國家出口同比增長28.6%，從東協國家進口同比增長31.8%；中方順差692.3億美元，同比增長了12%。

中國大陸與日本貿易達3057.5億美元，同比增長19.4%。其中，中國大陸向日本出口1359.6億美元，同比增長17.6%；從日本進口1697.9億美元，同比增長20.9%。

中國大陸與韓國貿易達2939億美元，同比增長27.1%。其中，中國大陸向韓國出口1207.1億美元，同比增長33.8%；從韓國進口1731.9億美元，同比增長22.8%。

中國大陸與澳洲貿易達1936.5億美元，同比增長38.4%。其中，中國大陸向澳洲出口530.5億美元，同比增長26.1%；從澳洲進口1406億美元，同比增長43.6%。

中國大陸與紐西蘭貿易達205.2億美元，同比增長39%。其中，中國大陸向紐西蘭出口69.6億美元，同比增長45%；從紐西蘭進口135.6億美元，同比增長36%。

許寧寧表示，相互開放市場、密切經濟合作關係，是RCEP區域成員國以開放尋求新發展的重大舉措。貿易增長將帶來投資增長和連動發展，即將生效的RCEP正在帶來更多發展機遇和更大發展空間，區域合作將進入新的發展階段，對此，各有關方應著力掌握參與國際合作與競爭的本領。

東協 紐西蘭

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