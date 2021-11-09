聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙11拍賣 驚見多位富豪資產

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京報導

今年「雙11」期間，浙江兩名前女首富周曉光、何巧女，上海富豪陳建銘、廣東富豪劉紹喜、甘肅前首富闕文彬等多位大陸富豪的資產被拍賣。

據中新網報導，周曉光曾是「最勵志的浙江女首富」。據阿里拍賣平台顯示，周曉光與丈夫虞雲新所有的東陽市白雲街道東義路希寶廣場1幢101室及1幢地下室房產，10月28日起拍賣，標價4700萬元（人民幣，下同）。

周曉光以經營小飾品起家，創立新光飾品，開創義烏飾品生產先河，後來涉獵房地產。2016年，新光集團借殼安徽方圓支承登陸A股，周曉光、虞雲新夫婦同年胡潤百富榜上以300億元排第53；2018年胡潤全球白手起家女富豪榜，周曉光以185億元身家成為浙江女首富。

2018年9月，新光控股旗下30億元債券違約，隨後資產受限、股權質押和凍結等接連出現，新光控股及3間子公司申請破產重整。

浙江另一前女首富何巧女，北京一處房產以1832.35萬元的拍賣價成交；何巧女丈夫唐凱名下另一套房產，則以2574.61萬元成交。

1993年，何巧女創辦北京東方園林藝術公司，2009年東方園林登陸深交所，成為中國園林第一股。2010年，她以105億元身家登上胡潤百富榜第81位；至2017年其身家高達300億元，成為浙江女首富。但2018年以來，東方園林先後出現「史上最冷發債」和「違約烏龍」事件，何巧女也官司纏身。

被拍賣資產的富豪中，還有其他房產大佬。阿里拍賣平台顯示，陳建銘間接控股的杭州三盛房地產有限公司，名下的浙江省杭州市西湖區頤景園綜合樓103，401室11月8日開始二拍。此前，陳還被青島中院最高懸賞1000萬元徵集財產線索。

除了房產，在阿里拍賣平台上，一架四川縱橫航空有限公司所有的G550公務機正在拍賣中，開價9200多萬元。與之相關的是「民營醫院第一股」恆康醫療創始人闕文彬。

闕文彬由製藥公司銷售人員做起，逐步成為兩家上市公司的掌舵人。2009年，他以48億元財富成為甘肅首富，2015年身家曾達200億元。2017年，他因操縱恆康醫療股價被證監會處罰。2018年，恆康醫療業績遭遇滑鐵盧、股價暴跌，闕文彬也從胡潤百富榜上消失。

房地產 北京

延伸閱讀

大陸多名富豪資產被拍賣 成今年「雙11」新花絮

阿里旗下AI搜索引擎「夸克」 年輕人熱捧

這也能買？阿里「雙11」拍賣知名破產陸企 4元起標

浙江10歲童為「變魔術」連吞4枚大頭針 他靠這招自行排出未受傷

相關新聞

大陸與RCEP國家 貿易快速增長

「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）將於明年1月初生效。中國-東協商務理事會執行理事長、RCEP產業合作委員會主席許寧寧...

進博會 專家提數位經濟避坑指南

以互聯網、大數據、雲計算、人工智慧等為代表的數位經濟加速創新發展，據市場調研機構IDC預測，到2023年數位經濟產值將占...

特斯拉上海廠 出口量破4萬輛

大陸「全國乘用車市場信息聯合會」8日發布2021年10月份中國大陸乘用車市場分析。數據顯示，10月特斯拉上海超級工廠出口...

智能網聯車 可在上海快速路測試

「第一屆智能交通上海論壇暨上海市智能交通標準化技術委員會成立大會」7日在上海舉行，會上推出一系列舉措，為智能網聯汽車發展...

雙11拍賣 驚見多位富豪資產

今年「雙11」期間，浙江兩名前女首富周曉光、何巧女，上海富豪陳建銘、廣東富豪劉紹喜、甘肅前首富闕文彬等多位大陸富豪的資產...

寵物市場火熱 線上問診正夯

寵物正在撐起一個巨大的市場。派讀寵物行業大數據平台發布的「2020年中國寵物行業白皮書」（消費報告）顯示，2020年，中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。