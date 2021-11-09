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特斯拉上海廠 出口量破4萬輛

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
特斯拉執行長馬斯克去年一月在上海發表大陸製特斯拉Model 3車款。馬斯克發起推特投票，多數網友支持他賣掉一成特斯拉持股，他表示會照辦。（路透）
特斯拉執行長馬斯克去年一月在上海發表大陸製特斯拉Model 3車款。馬斯克發起推特投票，多數網友支持他賣掉一成特斯拉持股，他表示會照辦。（路透）

大陸「全國乘用車市場信息聯合會」8日發布2021年10月份中國大陸乘用車市場分析。數據顯示，10月特斯拉上海超級工廠出口量首次突破4萬輛，創造中國大陸新能源汽車出口全新高點。

中新社報導，10月特斯拉上海超級工廠批發銷量超過5萬輛，達到了54391輛，同比增長245%，出口數量則達到40666輛。值得一提的是，2021年至今，特斯拉上海超級工廠出口量已近15萬輛，成為中國大陸製造「出海」的重要一員。

研究機構JATODynamics數據顯示，9月特斯拉Model3的歐洲註册量為24591輛，超越雷諾、大眾等燃油車，奪得歐洲汽車銷量冠軍，成為第一款在歐洲月度排行榜上擊敗燃油車的新能源汽車，這也是歐洲以外生產的汽車首次奪得該地區的銷量冠軍。

在日前召開的特斯拉2021年第三季度財報會議上，特斯拉表示，整個第三季，中國大陸一直都是特斯拉的主要出口中心，特斯拉在中國大陸的產能已大幅提高。目前，上海超級工廠正在優化以提高生產效率，並將繼續推動上海超級工廠關鍵零部件的本地化。

此前，特斯拉曾表示，雖然受到供應鏈和工廠陞級的輕微影響，上海超級工廠產能依舊強勁。

特斯拉 上海

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