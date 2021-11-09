進博會 專家提數位經濟避坑指南

以互聯網、大數據、雲計算、人工智慧等為代表的數位經濟加速創新發展，據市場調研機構IDC預測，到2023年數位經濟產值將占全球GDP的62%。數位經濟在快速增長時不能「失控」，正在上海舉行的第四屆進博會上，多位與會者提出「避坑指南」。

中新社報導，「數位經濟並不天然具有普惠性。」世界工程組織聯合會（WFEO）主席龔克說，數據可以共享，這只是一方面，如果沒有收集和使用數據的能力，比如根本沒有辦法上網，那真正的普惠就無從談起。他說，目前最不發達國家的上網率只有2%左右，上網不僅難而且貴。由此，應彌合數位基礎設施鴻溝，尤其是在非洲國家。

第四屆進博會醫療器械及醫藥保健展區的公共衛生防疫專區，參觀者在瞭解未來診所的規劃與設備。（中新社）

交通銀行副行長郝成指出，由於規模經濟效應和打造場景生態系統的需要，以電子商務、消費互聯網為主要內容的平台經濟天然具有併購擴張的生態系統，呈現出「贏家通吃」、高市場集中度的特徵。

「這就引出了數位經濟發展中的壟斷與反壟斷的命題。」郝成舉例稱，大陸，移動支付、搜索引擎、網絡音樂、電商直播等行業市場集中度超90%，網約車、網上零售集中度也在80%以上。

他建議，可通過實施對平台經濟進行分類分級監管的辦法、採用多方安全和隱私計算技術等手段，推動「數據平權」，確保數據不只為大型平台企業所獨占，促進實現公平、普惠、包容、基於共同責任的可持續發展。

此外，據預測，全球數據中心能耗從2020年的6700億度電，將增長至2025年的9500億度電，約占全球總用電量的3%，數據中心節能減排也已成為行業面臨的重要課題。

龔克希望，一方面未來將能有相當一部分可持續的、綠色再生的能源用在數位經濟上，另一方面能通過新技術來解決數位所產生的電子垃圾，進入循環利用通道。