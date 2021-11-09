智能網聯車 可在上海快速路測試

「第一屆智能交通上海論壇暨上海市智能交通標準化技術委員會成立大會」7日在上海舉行，會上推出一系列舉措，為智能網聯汽車發展應用提供更多可能性。

中新社報導，上海此次開放嘉定新城全域、臨港新片區386區塊全域共372條722.6公里道路，新增7000餘個可測交通場景。其中臨港新片區兩港大道部分路段的開放，標誌著上海准許智能網聯汽車可以在城市快速路開展道路測試活動。目前，上海累計開放615條1289.83公里測試道路，測試道路里程數居大陸首位。

上海市交通委還發布「上海市智能網聯汽車示範應用場景拓展工作實施方案」與「關於組織申報上海市智能網聯汽車示範應用場景拓展第一批『揭榜掛帥』項目的通知」兩個文件，重點考慮在智能出租、智能公交、智能物流、無人零售、無人配送、觀光接駁、無人清掃等7個應用場景探索示範應用商業路徑。

上海市交通委表示，力爭經過2到3年時間，探索一套可複製、可推廣的「上海方案」，實現參與企業超10家，示範應用智能網聯汽車超100輛，覆蓋道路範圍超1000公里，年出行服務超10萬單次，年末端配送超5萬單/次，年貨運量超20萬標準集裝箱。

與此同時，論壇還舉行上海市智能交通標準化技術委員會成立儀式，「上海市智能交通標準體系框架」、嘉定區「智慧道路建設技術導則」也首次發布。

此前因沒有統一的智能交通標準體系框架，測試道路基本都是各家車企根據自身平台情況作調試，這對車路協同的發展有一定限制。上海市嘉定區交通委主任陸鳳指出，此次標準體系框架推出後，車企的智能測試有了相對統一的標準，為今後更高級別的智能交通發展奠定基礎。

「我們的目標是建設國家智慧交通先導試驗區，下階段，嘉定新城的未來感會越來越豐滿。智能出租、智能公交、智能物流等應用場景會逐步落地，為市民提供一種更好的、智慧的出行模式。」陸鳳說。