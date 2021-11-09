聽新聞
test
0:00 / 0:00

智能網聯車 可在上海快速路測試

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

「第一屆智能交通上海論壇暨上海市智能交通標準化技術委員會成立大會」7日在上海舉行，會上推出一系列舉措，為智能網聯汽車發展應用提供更多可能性。

中新社報導，上海此次開放嘉定新城全域、臨港新片區386區塊全域共372條722.6公里道路，新增7000餘個可測交通場景。其中臨港新片區兩港大道部分路段的開放，標誌著上海准許智能網聯汽車可以在城市快速路開展道路測試活動。目前，上海累計開放615條1289.83公里測試道路，測試道路里程數居大陸首位。

上海市交通委還發布「上海市智能網聯汽車示範應用場景拓展工作實施方案」與「關於組織申報上海市智能網聯汽車示範應用場景拓展第一批『揭榜掛帥』項目的通知」兩個文件，重點考慮在智能出租、智能公交、智能物流、無人零售、無人配送、觀光接駁、無人清掃等7個應用場景探索示範應用商業路徑。

上海市交通委表示，力爭經過2到3年時間，探索一套可複製、可推廣的「上海方案」，實現參與企業超10家，示範應用智能網聯汽車超100輛，覆蓋道路範圍超1000公里，年出行服務超10萬單次，年末端配送超5萬單/次，年貨運量超20萬標準集裝箱。

與此同時，論壇還舉行上海市智能交通標準化技術委員會成立儀式，「上海市智能交通標準體系框架」、嘉定區「智慧道路建設技術導則」也首次發布。

此前因沒有統一的智能交通標準體系框架，測試道路基本都是各家車企根據自身平台情況作調試，這對車路協同的發展有一定限制。上海市嘉定區交通委主任陸鳳指出，此次標準體系框架推出後，車企的智能測試有了相對統一的標準，為今後更高級別的智能交通發展奠定基礎。

「我們的目標是建設國家智慧交通先導試驗區，下階段，嘉定新城的未來感會越來越豐滿。智能出租、智能公交、智能物流等應用場景會逐步落地，為市民提供一種更好的、智慧的出行模式。」陸鳳說。

上海 標誌

延伸閱讀

俄羅斯參加進博會 食品最吃香

上海豪氣白領 捨2萬月薪到內蒙放羊

名人找個家／蘇有朋 選居住地標

利菁現身上海「6台灣資深藝人陪吃」　網一看全驚呆

相關新聞

大陸與RCEP國家 貿易快速增長

「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）將於明年1月初生效。中國-東協商務理事會執行理事長、RCEP產業合作委員會主席許寧寧...

進博會 專家提數位經濟避坑指南

以互聯網、大數據、雲計算、人工智慧等為代表的數位經濟加速創新發展，據市場調研機構IDC預測，到2023年數位經濟產值將占...

特斯拉上海廠 出口量破4萬輛

大陸「全國乘用車市場信息聯合會」8日發布2021年10月份中國大陸乘用車市場分析。數據顯示，10月特斯拉上海超級工廠出口...

智能網聯車 可在上海快速路測試

「第一屆智能交通上海論壇暨上海市智能交通標準化技術委員會成立大會」7日在上海舉行，會上推出一系列舉措，為智能網聯汽車發展...

雙11拍賣 驚見多位富豪資產

今年「雙11」期間，浙江兩名前女首富周曉光、何巧女，上海富豪陳建銘、廣東富豪劉紹喜、甘肅前首富闕文彬等多位大陸富豪的資產...

寵物市場火熱 線上問診正夯

寵物正在撐起一個巨大的市場。派讀寵物行業大數據平台發布的「2020年中國寵物行業白皮書」（消費報告）顯示，2020年，中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。