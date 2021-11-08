響應雙碳目標 大陸央行推碳減排支持工具

為響應中央關於2030碳達峰、2060碳中和的政策目標，中國人民銀行（大陸央行）8日晚間宣布，創設推出「碳減排支持工具」這一結構性貨幣政策工具，以穩步有序、精準直達方式，支持清潔能源、節能環保、碳減排技術等重點領域的發展，並撬動更多社會資金促進碳減排。

據人行公告，官方將通過碳減排支持工具，向金融機構提供低成本資金，引導金融機構在自主決策、自擔風險的前提下，向碳減排重點領域內的各類企業一視同仁提供碳減排貸款，貸款利率應與同期限檔次貸款市場報價利率（LPR）大致持平。

人行表示，碳減排支持工具發放對象暫定為全國性金融機構，透過「先貸後藉」的直達機制，對金融機構向碳減排重點領域內相關企業發放，符合條件的碳減排貸款，按貸款本金的60%提供資金支持，利率為1.75%。人行要求金融機構應公開披露訊息，並充分發揮政策示範效應。

人行舉例，碳減排支持工具支持的項目，清潔能源領域有風力、太陽能、生物質能源、抽水蓄能、氫能、地熱能、海洋能、熱泵、高效儲能（包括電化學儲能）、智能電網、大型風電太陽能源網荷儲一體化項目、戶用分佈式光伏整縣推進、跨地區清潔電力輸送系統、應急備用和調峰電源等；節能環保領域主要包括工業領域能效提升、新型電力系統改造等；碳減排技術領域主要包括碳捕集、封存與利用等。

人行強調，要透過該制度設立，引導金融機構和企業更充分地認識綠色轉型的重要意義，鼓勵社會資金更多投向綠色低碳領域，向企業和公眾倡導綠色生產生活方式、循環經濟等理念，助力實現碳達峰、碳中和目標。

據華泰證券固收團隊評估，雖政策初期人行要求「小而精」，在今年第四季規模預計有限，但到明年年底，大陸碳減排支持工具規模將有望超過人民幣兆元；另有市場人士認為，當前大陸經濟下滑壓力較大，尤其能耗雙控衝擊諸多產業，人行此時推出碳減排支持工具，顯然有穩增長的意圖。