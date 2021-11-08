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汽車疑變換車道不當 新北女騎士遭輾受困車底命危

乘聯會：10月大陸乘用車零售銷量年減13.9%

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
10月大陸狹義乘用車零售銷量171.7萬輛，年降13.9%。（圖／取自大陸自媒體）
10月大陸狹義乘用車零售銷量171.7萬輛，年降13.9%。（圖／取自大陸自媒體）

中國乘用車聯合會（簡稱乘聯會）8日公布，10月大陸狹義乘用車零售銷量171.7萬輛，較去年同期下降13.9%，較上月則增長8.6%。

乘聯會發布會上公布的數據顯示，10月新能源乘用車零售銷量達到32.1萬輛，年增141.1%，較上月下降3.9%，其中，特斯拉中國10月銷售5萬4391輛。

而1到10月大陸新能源車零售213.9萬輛，較去年同期增長191.9%。

第一財經報導，乘聯會表示，由於大陸汽車經銷商層面的在售車型庫存水準偏低，交付周期拖長，終端經銷商趁機回收終端優惠售價或提高衍生品價格，以求更高的收益，因此影響了10月汽車終端銷量。

另一方面，乘聯會指出，第三季大陸汽車晶片供給的至暗時刻已經走過。不過，乘聯會也指出，原本10月預計供給晶片較上月有20%的改善預期，但實際月增長僅10%左右，因此供給不透明的瓶頸因素仍在。

乘聯會強調，晶片干擾因素的低基期影響消退，按照年初預測銷量與目前預測的差異，判斷今年缺晶片因素預計損失150萬輛汽車的規模。明年缺晶片還將小幅影響市場，明年2月消費低谷期會成為緩衝階段，之後逐步轉為需求導向決定市場格局。

特斯拉

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