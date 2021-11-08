大陸多名富豪資產被拍賣 成今年「雙11」新花絮

今年「雙11」期間，大陸多名富豪的資產被拍賣，除了房產，私人飛機、名車、股票等資產都被拍賣。成為「雙11」令人矚目的花絮。

據中新網報導，浙江兩名前女首富周曉光、何巧女、上海富豪陳建銘、廣東富豪劉紹喜、甘肅前首富闕文彬等人的資產被拍賣。

周曉光曾是「最勵志的浙江女首富」，如今房產遭拍賣。

據阿里拍賣平台顯示，周曉光與丈夫虞雲新所有的東陽市白雲街道東義路希寶廣場1幢101室及1幢地下室房產，10月28日起拍賣，標價4700萬元（人民幣，下同）。

曾被稱為「最勵志的浙江女首富」的周曉光，以經營小飾品起家，創立新光飾品，開創義烏飾品生產先河，後來涉獵房地產。2016年，新光集團借殼安徽方圓支承登陸A股，周曉光、虞雲新夫婦同年胡潤百富榜上以300億元排第53；2018年胡潤全球白手起家女富豪榜上，周曉光以185億元身家成為浙江女首富。

不過，2018年9月，新光控股旗下30億元債券違約，隨後資產受限、股權質押和凍結等問題接連出現，新光控股及其3間子公司申請破產重整。

浙江另一位前女首富何巧女，其在北京的一處房產以1832.35萬元的拍賣價成交；何巧女丈夫唐凱名下另一套房產，則以2574.61萬元成交。

1993年，何巧女創辦北京東方園林藝術公司，2009年東方園林登陸深交所，成為中國園林第一股。2010年，她以105億元身家登上胡潤百富榜第81位；至2017年其身家高達300億元，成為浙江女首富。但2018年以來，東方園林先後出現「史上最冷發債」和「違約烏龍」事件，何巧女也官司纏身。

被拍賣資產的富豪中，除了周曉光涉足房地產外，還有其他房產大佬。阿里拍賣平台顯示，陳建銘間接控股的杭州三盛房地產有限公司，名下的浙江省杭州市西湖區頤景園綜合樓103，401室11月8日開始二拍。此前，陳還被青島中院最高懸賞1000萬元徵集財產線索。

除了拍賣房產，在阿里拍賣平台上，目前一架四川縱橫航空有限公司所有的G550公務機正在拍賣中，開價9200多萬元。報導指，與之相關的是「民營醫院第一股」恆康醫療創始人闕文彬。