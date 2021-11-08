快訊

國道一號3車連環撞 4人骨折、擦挫傷送醫

59萬即期疫苗引爭議 陳時中爆：原本要送160萬劑來！揭婉拒原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

螞蟻旗下借唄改名「信用貸」 推進「品牌隔離」

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
螞蟻借唄稱，「借唄」正在逐步推進品牌隔離工作。(路透社資料圖片)
螞蟻借唄稱，「借唄」正在逐步推進品牌隔離工作。(路透社資料圖片)

阿里巴巴旗下螞蟻集團的整改工作迎來新進展，部分用戶近日反映支付寶「借唄」介面已更名為「信用貸」。

路透引述螞蟻借唄回覆稱，「借唄」正在逐步推進「品牌隔離工作」，包括螞蟻消費金融公司在內的多家持牌金融機構，將共同為用戶提供更便捷、優質的小額消費信貸服務。

集團表示，未來「借唄」將由螞蟻消費金融公司提供，並成為螞蟻消費金融公司的專屬品牌。由銀行等金融機構獨立提供的信貸服務則會在「信用貸」頁面展示。

螞蟻稱，在品牌隔離過程中，用戶的服務體驗不會受到影響，開通、查帳、計息、借還款等核心流程不會發生變化。

今年6月初，中國監管部門批准螞蟻消費金融公司開業，並要求在6個月內將「花唄」、「借唄」整改成螞蟻消費金融的專屬消費信貸產品，其他金融機構借助螞蟻集團提供的數據訊息所發放的消費信貸，不再標掛「花唄」、「借唄」名稱。

品牌 花唄

延伸閱讀

馬桶旁有螞蟻不是高血糖指標 醫揭別自行用血糖機診斷原因

杜汶澤家中強震後有大量螞蟻　發文求救「要問炎亞綸嗎？」

最常見的異物是棉花 醫師：常是清潔耳道過後造成

林智堅臉書談大新竹合併 孫大千：像熱鍋螞蟻汲汲求官

相關新聞

「瑪莎拉蒂」酒駕女想找公安局長 被警霸氣拒絶

「叫余偉（音）過來！」這兩天，「余偉」成了大陸網路最熱門名字，因大陸江西一名開瑪莎拉蒂（Maserati）女司機拒絕警方...

力保供電穩定 大陸煤炭日產量達1193萬噸創新高

力保供電穩定，大陸煤炭最高日產量達到1193萬噸，創近年來新高。

陸補教巨頭新東方捐8萬套課桌椅 還為農民直播帶貨

11月6日，大陸最大補教業者新東方透露了業務調整，各地校區退租，遺留下一批嶄新的課桌椅，這8萬套桌椅，每套價值約700多...

大陸多名富豪資產被拍賣 成今年「雙11」新花絮

今年「雙11」期間，大陸多名富豪的資產被拍賣，除了房產，私人飛機、名車、股票等資產都被拍賣。成為「雙11」令人矚目的花絮...

螞蟻旗下借唄改名「信用貸」 推進「品牌隔離」

阿里巴巴旗下螞蟻集團的整改工作迎來新進展，部分用戶近日反映支付寶「借唄」介面已更名為「信用貸」。

陸監管風接下來將颳向何方？盤點習近平可能出手領域

中國大陸在多個行業收緊監管的行動正在顯露減弱跡象，給全球投資者減輕了一些壓力。不過諸多問題仍未解決，它們或對各行業和金融市場產生廣泛影響。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。