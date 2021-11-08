螞蟻旗下借唄改名「信用貸」 推進「品牌隔離」

阿里巴巴旗下螞蟻集團的整改工作迎來新進展，部分用戶近日反映支付寶「借唄」介面已更名為「信用貸」。

路透引述螞蟻借唄回覆稱，「借唄」正在逐步推進「品牌隔離工作」，包括螞蟻消費金融公司在內的多家持牌金融機構，將共同為用戶提供更便捷、優質的小額消費信貸服務。

集團表示，未來「借唄」將由螞蟻消費金融公司提供，並成為螞蟻消費金融公司的專屬品牌。由銀行等金融機構獨立提供的信貸服務則會在「信用貸」頁面展示。

螞蟻稱，在品牌隔離過程中，用戶的服務體驗不會受到影響，開通、查帳、計息、借還款等核心流程不會發生變化。

今年6月初，中國監管部門批准螞蟻消費金融公司開業，並要求在6個月內將「花唄」、「借唄」整改成螞蟻消費金融的專屬消費信貸產品，其他金融機構借助螞蟻集團提供的數據訊息所發放的消費信貸，不再標掛「花唄」、「借唄」名稱。