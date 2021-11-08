快訊

清冠一號未列治療指引？ 陳時中：醫病充分溝通可使用

買BNT後下一步？郭台銘：阻止「瀰漫性弱勢危機」擴大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

力保供電穩定 大陸煤炭日產量達1193萬噸創新高

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸煤炭日產量達1193萬噸創新高。取自界面新聞
大陸煤炭日產量達1193萬噸創新高。取自界面新聞

力保供電穩定，大陸煤炭最高日產量達到1193萬噸，創近年來新高。

據大陸發改委發布，10月以來，大陸各地區、各有關部門和煤炭企業貫徹落實官方決策部署，大力推進煤炭保供穩價，大陸煤炭產量和市場供應量持續增加，電廠和港口存煤加快提升，為煤炭期現貨價格大幅回落提供了有力支撐，為確保能源安全保供和人民群眾溫暖過冬奠定良好基礎。

發布指，煤炭最高日產量達到1193萬噸，創近年來新高。隨著煤礦核增產能釋放、建設煤礦逐步投產、臨時停產煤礦復產，10月以來煤炭產量持續保持增長態勢，11月1日至5日，煤炭日均調度產量達到1166萬噸，較9月底增加超過120萬噸，最高日產量達到1193萬噸。

其次，發電供熱企業煤源全面落實，中長期合約簽訂率基本實現全覆蓋。先後兩次組織發電供熱企業補簽四季度煤炭中長期合約，協調產煤大省晉陜蒙新落實煤源1.5億噸，實現發電供熱企業煤炭中長期合約全覆蓋。

截至11月6日，大陸各省區市發電供熱企業煤炭中長期合約覆蓋率均已超過90%，其中24個省區市達到100%。

第三，電煤供應持續增加，電廠存煤加快回升。電煤鐵路裝車保持在6萬車以上的歷史高位，11月以來電煤裝車同比增長超過35%。

電廠供煤持續大於耗煤，存煤快速增加，11月以來日均供煤達到774萬噸，庫存日均增加160萬噸，11月6日電廠存煤超過1.17億噸，較9月底增加4000萬噸左右。

港口存煤水平穩步提升，11月7日秦皇島港煤炭場存達到539萬噸，較9月底提升近150萬噸。

日產

延伸閱讀

神舟十三太空人出艙 王亞平走出大陸女性太空第一步

陸貿易順差衝2.3兆 創高

因「缺電」罕見在秋冬降壓？台電回應了

今年前10月 大陸對台灣出口增31.7%

相關新聞

「瑪莎拉蒂」酒駕女想找公安局長 被警霸氣拒絶

「叫余偉（音）過來！」這兩天，「余偉」成了大陸網路最熱門名字，因大陸江西一名開瑪莎拉蒂（Maserati）女司機拒絕警方...

陸補教巨頭新東方捐8萬套課桌椅 還為農民直播帶貨

11月6日，大陸最大補教業者新東方透露了業務調整，各地校區退租，遺留下一批嶄新的課桌椅，這8萬套桌椅，每套價值約700多...

力保供電穩定 大陸煤炭日產量達1193萬噸創新高

力保供電穩定，大陸煤炭最高日產量達到1193萬噸，創近年來新高。

中國房企世茂欲賣資產救急 否認與財務危機有關

今年中國房地產市場處在風聲鶴唳之中。繼恆大、花樣年之後，世茂集團也傳出財務危機。雖然隨即發聲明澄清，但外媒報導，由於新房...

大陸貿易順差創紀錄 或可緩解但無法阻止經濟放緩

中國大陸創紀錄的貿易順差將緩解國內需求下降對經濟的衝擊，給決策者留出推遲實施刺激措施的空間。但這不足以阻止經濟增速進一步放緩。周日公佈的數據顯示，出口增速連續三個月超過分析師預期，10月份貿易順差達到845億美元。

大陸聞泰科技「進博會」展出新能源車相關產品

大陸聞泰科技旗下安世半導體在第四屆中國國際進口博覽會（簡稱「進博會」），展出氮化鎵和碳化矽產品。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。