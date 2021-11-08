力保供電穩定 大陸煤炭日產量達1193萬噸創新高

力保供電穩定，大陸煤炭最高日產量達到1193萬噸，創近年來新高。

據大陸發改委發布，10月以來，大陸各地區、各有關部門和煤炭企業貫徹落實官方決策部署，大力推進煤炭保供穩價，大陸煤炭產量和市場供應量持續增加，電廠和港口存煤加快提升，為煤炭期現貨價格大幅回落提供了有力支撐，為確保能源安全保供和人民群眾溫暖過冬奠定良好基礎。

發布指，煤炭最高日產量達到1193萬噸，創近年來新高。隨著煤礦核增產能釋放、建設煤礦逐步投產、臨時停產煤礦復產，10月以來煤炭產量持續保持增長態勢，11月1日至5日，煤炭日均調度產量達到1166萬噸，較9月底增加超過120萬噸，最高日產量達到1193萬噸。

其次，發電供熱企業煤源全面落實，中長期合約簽訂率基本實現全覆蓋。先後兩次組織發電供熱企業補簽四季度煤炭中長期合約，協調產煤大省晉陜蒙新落實煤源1.5億噸，實現發電供熱企業煤炭中長期合約全覆蓋。

截至11月6日，大陸各省區市發電供熱企業煤炭中長期合約覆蓋率均已超過90%，其中24個省區市達到100%。

第三，電煤供應持續增加，電廠存煤加快回升。電煤鐵路裝車保持在6萬車以上的歷史高位，11月以來電煤裝車同比增長超過35%。

電廠供煤持續大於耗煤，存煤快速增加，11月以來日均供煤達到774萬噸，庫存日均增加160萬噸，11月6日電廠存煤超過1.17億噸，較9月底增加4000萬噸左右。

港口存煤水平穩步提升，11月7日秦皇島港煤炭場存達到539萬噸，較9月底提升近150萬噸。