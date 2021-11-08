大陸聞泰科技「進博會」展出新能源車相關產品

大陸聞泰科技旗下安世半導體在第四屆中國國際進口博覽會（簡稱「進博會」），展出氮化鎵和碳化矽產品。

大陸手機ODM龍頭企業聞泰科技近年來從ODM手機、筆電到真藍牙（TWS）耳機之外，並於近年進軍汽車電子業務。

聞泰科技董事長兼安世半導體董事長張學政表示，安世半導體研發和產能投資舉措將支持實現宏偉的戰略增長目標，豐富核心產品組合，並顯著提高在汽車電子市場的市占。

聞泰科技日前收購安世集團後，一舉成為A股最大的功率IDM廠商，其中還包括半導體設備資產ITEC，也於第四屆進博會亮相。

氮化鎵和碳化矽產品包括採用安世35千瓦氮化鎵（GaN）功率組件的新能源汽車電機控制器、50千瓦動力系統逆變器、3千瓦氮化鎵（GaN）DCDC車載充電器、4千瓦氮化鎵（GaN）無橋圖騰柱PFC、首款工業級 650V/10A碳化矽（SiC）肖特基二極體等。

聞泰科技於10月29日發布今年第三季財報，營收人民幣138.77億元，年減4.32%；淨利潤為人民幣8.09億元，年增45.06%。

該公司表示，第三季淨利潤增長主要由於半導體業務在今年以來受新能源汽車需求的驅動，保持了持續較好的發展態勢，車規級產品體現出了良好的競爭力；同時產品集成業務方面，上游器配件漲價的不利影響在本報告期呈現緩解趨勢。

除了安世半導體，聞泰科技今年接手歐菲光部分工廠後，進入蘋果供應鏈。

聞泰科技於11月2日發布公告，表示已與境外特定客戶確定了量產計畫，目前正在積極籌備量產工作，同時為及時回應客戶量產需求，將在樣品驗證階段按照與客戶協商計畫投入使用量產產線。

不過公告也指出，送樣產品需透過境外特定客戶審核驗證，正式量產出貨仍存在不確定性，若無法通過境外特定客戶審核驗證，籌備量產工作涉及的原材料、產成品存在減值等風險，目標資產可能出現資產減值風險。