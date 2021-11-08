陸補教巨頭新東方捐8萬套課桌椅 還為農民直播帶貨

11月6日，大陸最大補教業者新東方透露了業務調整，各地校區退租，遺留下一批嶄新的課桌椅，這8萬套桌椅，每套價值約700多元人民幣，俞敏洪稱將全部捐贈給山區或者中小學。他發文稱，教培時代結束，而新東方面對行業巨變，已經放棄在K12學科補習行業的掙扎，以如此悲壯的義舉完成了最後的轉身。

據「貓財經」微博，11月7日晚，俞敏洪在直播時表示，新東方將退租1500個教學點，課桌椅還要再送至少八萬套。「新東方未來計劃成立一個大型的農業平台，自己將和幾百位老師通過直播帶貨，幫助農產品銷售支持鄉村振興事業」。

據搜狐新聞網，走到這一步，或許是最美好的結局，早在9月17號的新東方高管會議上，俞敏洪就宣布，秋季課程結束後將停止小學和初中學科業務的線下招生，各個新東方教學點將逐步關閉，原本計劃8月底裁員4萬人，到了9月中旬才裁掉1萬多人，而新東方的股票更是慘不忍睹，下跌超過80%，縮水近2300億港元。