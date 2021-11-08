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陸媒籲 盡快完善跨境網路券商監管規則

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸官方「經濟日報」發表評論，呼籲盡快完善跨境互聯網券商監管規則。(路透)
大陸官方「經濟日報」發表評論，呼籲盡快完善跨境互聯網券商監管規則。(路透)

富途控股、老虎證券等跨境網路券商，近期引起大陸當局的監管關注，大陸官方媒體《經濟日報》發表評論，指某些所謂的跨境金融業態，極易成為少數人違規跨境資本輸出的工具，可能面臨資本外流等風險。對於跨境互聯網券商這樣的金融業態，要在嚴控金融風險前提下，盡快完善相關監管規則，依法對相關活動予以規範管理，加強監管執法。

文章稱，近年來跨境互聯網證券公司、跨境理財公司、跨境數位貨幣等客戶規模快速增長。這些所謂跨境金融業態，儘管為一些境內投資者分享境外股市、基金、保險等市場紅利提供了新的嘗試，但也極易成為少數人違規跨境資本輸出的工具，可能面臨資本外流、境內投資者的資金有去無回、金融數據泄露等一系列風險。

評論指，更令人擔心的是個人訊息安全問題。雖然這些跨境網路券商、跨境理財平台一再聲稱「技術安全有保證」，但仍存在不少金融風險隱患；在用戶訊息收集、個人開戶訊息保護等方面，存在風險隱患已不鮮見。大陸《個人信息保護法》已於11月1日起施行。

文章又提及「出海交易」和網上跨境交易不能「放飛自我」，必須遵循交易所在地的法律法規和交易機制，絕不能違反中國大陸境內金融監管的法律法規。數位經濟的快速發展，需要金融監管與時俱進。應按照所有金融活動均應全面納入監管的要求，各類監管部門必須加強功能監管、行為監管和協同監管，不能「各掃門前雪」，不能說「牌照不是我發的，不歸我管」。

理財 金融風險

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