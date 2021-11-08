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雙11第13年 銷售套路現隱憂

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

進入11月，中國大陸最大規模的線上購物節之一「雙11」正式拉開帷幕。今年的「雙11」比過去還要更早一些。「雙11」第十三年，出現知名主播價格優勢不再，而銷售「套路」導致「審美疲勞」等諸多隱憂。

中新社報導，早在10月20日，大陸各電商平台就通過直播等形式開啟了預售活動。當晚，李佳琦和薇婭兩位知名帶貨主播分別刷新各自的銷售紀錄：李佳琦直播間一晚累計交易額達106億元（人民幣，下同），薇婭直播間則達82.52億元。排名第三的雪梨交易額為9.30億元，幾乎為頭兩名的零頭。

在兩家知名主播刷新數據的過程中，有媒體觀察到，儘管直播間生意火爆，但優惠力度卻不如各位買家想像得大。一名買家表示，她10月20日在李佳琦直播間購買到的商品，和電商平台官方旗艦店的商品價格是一模一樣的，只是多了幾瓶贈品。

事實上，知名主播直播間裡沒有「最低價」並非孤例。據AI財經社援引投資機構申萬宏源發布的數據顯示，在41款知名美妝品牌商品中，有16款是來自免稅店及電商品牌上的官方旗艦店。

直播 主播 電商

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