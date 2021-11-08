三高女神拉台青 幫鄉村插上翅膀

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

學歷高、顔值高、個子高，稱為台青中的「三高女神」，廣西南寧泰萌農業有限公司合夥人陳燕儒，近10年從事農業行業，還玩轉直播，她期待更多台青和她一起，用青年人的新視角、新思路、新技能為鄉村振興插上翅膀。　　

中新社報導，近日，第十七屆桂台經貿文化合作論壇在南寧舉行。陳燕儒作為台青代表在會上分享自己的創業故事和未來計畫。

陳燕儒來自台灣高雄，2012年碩士畢業，高學歷、高顔值的陳燕儒追隨父親到廣西南寧從事農業生產，2013年至2016年，她在父親經營的公司學習台灣火龍果和黃金蜜棗種植技術與管理。「育苗、剪枝、除草、施肥、採摘，每一件農事，我都親力親為。」陳燕儒說。

經過幾年打磨，她逐漸成為一名真正的「農二代」。陳燕儒說：「我很感謝那幾年的經歷，讓我在農業領域打下良好的基礎，也讓我瞭解了廣西這片土地。」

2016年，陳燕儒捕捉到電子商務的商機，用10萬元（人民幣，下同）開辦一家網店，開始線上創業之路。她依託自家火龍果基地，聯合有協作關係的種植戶，通過服務外包形式，組建創業團隊，在線上營銷，僅用半年時間，網店銷售額就突破1000萬元。

「那時候大家都叫我『火龍果女神』，不是因為我家種了很多火龍果，而是我賣了很多火龍果。」陳燕儒說，由於規劃與策略的問題導致公司虧損，創業受挫。

2020年初，她接觸到釋迦果種植產業，經過考察，認為廣西的環境和氣候適合發展大規模種植釋迦果，於是回到廣西再出發，成為廣西南寧泰萌農業有限公司合夥人。

陳燕儒表示，公司與廣西方寸間農業科技發展有限公司聯合申報獲得第一批「桂台農業合作示範基地」稱號，2021年共種植釋迦果3500畝，預計產量200萬斤；2022年計畫種植5000畝，預計產量達到800萬斤。同時還計畫打造萬畝現代農業產業示範點，努力成為中國大陸鳳梨釋迦最大直採直供的供應商。

火龍果 釋迦 創業

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