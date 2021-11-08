晶片荒 大灣區值得期待

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

疫情反彈之下，全球遭遇「晶片荒」，半導體行業發展受到關注。正在上海舉行的第四屆進博會上，業內人士指出，基於全球生產基地和巨大市場兩大屬性，中國大陸對全球半導體產業「兩鏈」穩定頗重要，尤其粵港澳大灣區作用值得期待。

中新社報導，大陸商務部對外貿易司副司長張冠彬表示，去年，中國大陸積體電路進口額3500億美元、出口額超過1100億美元，是中國大陸第一大單類貿易產品。其中，進口占全球集成電路貿易總額近三分之一，為國際眾多半導體企業提供廣闊市場。　　

「半導體是一個高度全球化的產業，加強國際合作，促進全球產品流通，對產業健康快速發展至關重要。」張冠彬說，中國大陸對半導體產業相關領域合作一直秉持開放、支持和鼓勵的態度。

除疫情帶來的「兩鏈梗阻」外，半導體行業本身也面臨技術挑戰。積體電路上可容納的晶體管數目約每18個月增加一倍—在半導體發展歷程中，這一摩爾定律已為人熟知。

但全球晶片巨頭AMD高級副總裁、大中華區總裁潘曉明指出，如今摩爾定律增速在減緩，平均每3年晶體管密度才增長1倍，每3.6年能效才增長1倍。如今每進入一個新製程節點需要更長時間來保證工藝成熟穩定，總體成本也顯著增加。

通信行業是半導體行業發展的主要驅動力。中興通訊股份有限公司技術規劃部技術總監黃兵提到，發展超出預期的5G技術產生了海量數據，尤其以人工智慧為代表的應用對計算力需求持續提升，疊加5G高功耗瓶頸，凸顯先進技術晶片的不可或缺，同時個人信息和數據安全對晶片安全性也提出了更多要求。

半導體 疫情

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