俄羅斯參加進博會 食品最吃香

「這是水果泥、巧克力和奶酪味的冰淇淋，還有甜筒和奶酪棒。」正在上海舉行的第四屆中國國際進口博覽會俄羅斯館內，斯味特拉品牌工作人員卡佳一邊向觀眾介紹，一邊準備試吃小樣，忙得不可開交。

新華社報導，進博會俄羅斯館內，慕名前來品嘗俄式「甜蜜」的觀眾絡繹不絕。斯味特拉貿易（上海）有限公司總經理奧爾加·古賓娜說，斯味特拉品牌2019年在上海成立分公司。

在本屆進博會上，超過30家俄羅斯企業分布在食品及農產品、消費品、汽車等展區，其中20多家是食品及農產品企業。

第四屆中國國際進口博覽會在上海舉行，乒乓球世界冠軍李曉霞現身歐姆龍展位，與機器人對戰乒乓球，上演「人機大戰」。（中新社）

「俄羅斯的肉類、奶製品、冰淇淋、植物油等食品和農產品在中國非常受歡迎。」俄羅斯出口中心駐中國大陸代表處負責人巴爾蘇納耶夫說，進博會不僅為俄羅斯企業到中國大陸展示產品提供絕佳機遇，並幫助俄企了解中國大陸市場並找到自身定位，這非常重要。

幾乎每家參展企業都打印了二維碼，推介品牌的電商銷售渠道。「除了和線下商超合作外，我們還在天貓、京東和抖音等平台進行銷售推廣。」古賓娜說。

「隨著新媒體電商的興起，俄羅斯商品在線上具有更大的增長空間。」從事中俄跨境電商的黑河俄品多貿易有限公司總經理陶沙說。

俄羅斯駐中國大陸商務代表達赫諾夫斯基表示，近年來俄農產品和食品已成為俄對中國大陸出口的重要增長點之一。

大陸商務部數據顯示，2021年1-9月中俄雙邊貿易額達1020億美元，同比增長29.2%，歷史上首次實現前三個季度即突破千億美元大關。前三季度，中國大陸自俄進口增長26.4%。據俄羅斯出口中心預計，2021年全年中俄雙邊貿易額有望創歷史新高。

「中國已是全球貨物貿易第一大國，預計未來中國將成為消費市場規模增長最快的國家之一。」大陸商務部國際貿易經濟合作研究院歐亞研究所所長劉華芹說，參加進博會可為俄羅斯企業擴大對中國大陸出口，了解中國大陸市場需求，建立更多貿易渠道提供重要機遇。