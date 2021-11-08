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粵打造5個千億海洋產業

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
廣州市城市規劃展覽中心，吸引民眾參觀。（中新社）
廣州市城市規劃展覽中心，吸引民眾參觀。（中新社）

廣東省政府日前印發「廣東省自然資源保護與開發『十四五』規劃」，提出以打造海洋產業集群為主軸，加快建立具有國際競爭力的現代海洋產業體系。

新華社報導，數據顯示，2020年廣東全省海洋生產總值達1.72兆元（人民幣，下同），連續26年位居中國大陸首位，占地區生產總值的15.6%，占大陸海洋生產總值的21.6%。「十四五」時期，廣東省計畫將打造5個千億級以上的海洋產業集群。

規劃提出，加快海上風電規模化開發，完善產業鏈，建設珠三角海上風電研發服務基地和粵東、粵西千萬千瓦級海上風電基地，打造海上風電產業集群。

堅持智能化和綠色轉型發展，增強高端海工裝備研發、設計和建造能力，重點推進廣州龍穴、深圳蛇口、珠海高欄港和湛江、汕尾等地的海洋工程裝備製造基地建設，打造海洋工程裝備製造產業集群。

開發南海油氣資源，加快建設沿海LNG接收站基礎設施，建設以廣州、惠州、湛江、茂名和揭陽等為核心的沿海石化產業帶，打造海洋油氣化工產業集群。

全面推進船舶工業結構優化升級，提升高技術船舶研發製造能力，建設廣州、珠海、中山、江門等一批船舶研發、製造、測試、服務基地，打造海洋高技術船舶產業工業集群。

增強廣州、深圳國際航運樞紐競爭力，以汕頭港、湛江港為核心推進粵東、粵西港口資源整合優化，攜手港澳共建世界一流港口群。高質量建設「粵海糧倉」，高標準建設智能漁場、海洋牧場，以及深水網箱養殖基地，打造現代海洋漁業產業集群。

廣東 深圳 競爭力

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