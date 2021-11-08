粵港澳大灣區 抱團衝機器人產業

作為廣東省戰略性新興產業之一，智慧機器人產業近年來在粵港澳大灣區發展快速，形成產業集聚效應。今年1至8月，在規模以上工業主要產品中，大陸工業機器人產量同比增長63.9%，廣東省工業機器人產量同比增長74.6%。

新華社報導，製造業重鎮佛山市近年來重點打造智慧製造產業基地和機器人谷，加快推進工業機器人在家電、陶瓷、紡織、家具等重點行業的集成應用，已成機器人產業高地，集聚效應日漸凸顯。

珠三角的另一個製造業大市東莞市，機器人產業亦發展迅猛。「2014年東莞推出了『機器換人』政策，政府對機器人產業的支持力度很大，我們公司的機器人首先在東莞企業裏得到快速應用。」廣東拓斯達科技股份有限公司財務總監周永衝說。

在東莞松山湖高新技術產業開發區，松山湖國際機器人產業基地已成為孕育機器人創新企業的「夢工廠」。截至2021年，該基地已孵化80多家機器人創業企業，集群已初具規模。

「在企業成立之初，我們就建立了研發中心，提取銷售額8.5%以上的費用作為研發經費，開展工業機器人核心技術、關鍵部件與整機產品的研發。」佛山華數機器人有限公司財務負責人郭桂芳說，企業每年都保持有3款以上的機器人產品問世。

「廣東省製造業高質量發展『十四五』規劃」提出，「十四五」時期，保持十大戰略性新興產業營業收入年均增速10%以上，並將高起點培育壯大戰略性新興產業，以廣州、深圳、珠海、佛山、東莞、中山為依託，推動工業機器人在高端製造及傳統支柱產業的示範應用。到2025年，廣東省智慧機器人產業營業收入達到800億元人民幣，建設世界知名的機器人產業創新、研發和生產基地。

「隨著市場對機器人需求的增長，大量企業開始投入研發，但也暴露出一些問題，例如各企業研究分散，或同一技術重複研究，難以形成高效的產業鏈。」松山湖機器人產業基地公共關係部經理黃麗華說，未來，在政策助力下，通過聯合各大高校、研究所、上下游供應鏈等資源，讓機器人企業特別是中小企業從「單打獨鬥」到「抱團發展」，打造大灣區一流的機器人產業集群。