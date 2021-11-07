聽新聞
test
0:00 / 0:00
今年前10月 大陸對台灣出口增31.7%
大陸海關總署7日發布最新數據，2021年前十個月，大陸對台灣進出口總值達2,662.9億美元。其中，出口634.4億美元，年增31.7%，進口2,028.4億美元，年增26.6%，大陸累計對台貿易逆差約為1,394億美元。
公告數據顯示，10月當月，大陸對台灣進出口總值為267.8億美元。其中，出口63.9億美元，進口203.8億美元。
另，按美元計，今年前十個月，大陸外貿進出口總值為4.89兆元，年增31.9%。其中，出口2.7兆美元，年增32.3%；進口2.19兆美元，年增31.4%，貿易順差累計達5,106.3億美元，年增36.6%。
單月數據來看，2021年10月，大陸整體進出口為總值5,159億美元，年增24.3%，月減5.3%。其中，出口3,002.2億美元，年增27.1%，月減1.8%，進口2,156億美元，年增20.6%，月減9.7%。當月貿易順差845.4億美元，年增47.5%。
大陸海關總署表示，今年前十個月，大陸對對東協、歐盟和美國等主要貿易夥伴進出口均增長，其中，民營企業增速最快，比重提升，另機電產品和勞動密集型產品出口均增；大宗物品方面，鐵礦砂、原油、大豆等商品進口量減價揚，煤、天然氣進口量價齊升。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言