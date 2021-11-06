大陸將頒布「關於高質量實施RCEP的指導意見」

大陸商務部國際司負責人6日表示，將適時頒布「關於高質量實施RCEP（區域全面經濟夥伴協定）的指導意見」，還介紹了RCEP即將正式生效的有關情況。

據大陸商務部網站消息指出，RCEP保管機構東協秘書處2日發布通知，宣布汶萊、柬埔寨、寮國、新加坡、泰國、越南等6個東協成員國和中國、日本、紐西蘭、澳洲等4個非東協成員國已向東協秘書長正式提交核准書，達到協定生效門檻，根據協定規定，RCEP將於2022年1月1日對上述十國開始生效。

大陸商務部國際司負責人表示，將會同相關部門，就推動實施好協定重點做好以下指導和服務工作：鼓勵和支持各地結合RCEP各成員國的降稅承諾和產業特點，推動大陸優勢產品出口，並積極擴大先進技術、重要設備、關鍵零組件等進口。同時，持續提升大陸服務貿易對外開放水準和投資自由化、便利化水準。

在促進製造業升級，加強產業參與RCEP競爭方面，鼓勵製造業企業加大重要產品和關鍵核心技術攻關力度，加快應用先進適用技術；充分發揮大陸產業和市場優勢，在RCEP區域內進一步推動與成員國間產業鏈優勢互補、深度融合。

大陸商務部國際司負責人指出，要強化地方政府服務功能，深入細緻研究當地產業優勢和RCEP國別市場機遇，指導企業開拓RCEP成員國市場。同時，鼓勵地方開展產業鏈精準招商，加強為外資企業的服務保障。

負責人還指出，要充分發揮中國國際進口博覽會、中國進出口商品交易會、中國國際服務貿易交易會、中國國際投資貿易洽談會、中國—東協博覽會等重大展會平台服務企業的作用，擴大面向RCEP國家的貿易投資促進和推廣，更好帶動與RCEP國家雙向貿易、投資和技術交流。

負責人說，大陸商務部下一步將頒布「關於高質量實施RCEP的指導意見」，為大陸各地方、各行業把握RCEP機遇、實現更好發展提供指導和服務。