快訊

獲譽「最好吃早午餐」 N.Y. BAGELS年底熄燈

大陸這波疫情燒不停 鍾南山揭2項不利因素

大陸將頒布「關於高質量實施RCEP的指導意見」

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸商務部國際司負責人6日表示，將適時頒布「關於高質量實施RCEP（區域全面經濟夥伴協定）的指導意見」。（圖／取自新浪網）
大陸商務部國際司負責人6日表示，將適時頒布「關於高質量實施RCEP（區域全面經濟夥伴協定）的指導意見」。（圖／取自新浪網）

大陸商務部國際司負責人6日表示，將適時頒布「關於高質量實施RCEP（區域全面經濟夥伴協定）的指導意見」，還介紹了RCEP即將正式生效的有關情況。

據大陸商務部網站消息指出，RCEP保管機構東協秘書處2日發布通知，宣布汶萊、柬埔寨、寮國、新加坡、泰國、越南等6個東協成員國和中國、日本、紐西蘭、澳洲等4個非東協成員國已向東協秘書長正式提交核准書，達到協定生效門檻，根據協定規定，RCEP將於2022年1月1日對上述十國開始生效。

大陸商務部國際司負責人表示，將會同相關部門，就推動實施好協定重點做好以下指導和服務工作：鼓勵和支持各地結合RCEP各成員國的降稅承諾和產業特點，推動大陸優勢產品出口，並積極擴大先進技術、重要設備、關鍵零組件等進口。同時，持續提升大陸服務貿易對外開放水準和投資自由化、便利化水準。

在促進製造業升級，加強產業參與RCEP競爭方面，鼓勵製造業企業加大重要產品和關鍵核心技術攻關力度，加快應用先進適用技術；充分發揮大陸產業和市場優勢，在RCEP區域內進一步推動與成員國間產業鏈優勢互補、深度融合。

大陸商務部國際司負責人指出，要強化地方政府服務功能，深入細緻研究當地產業優勢和RCEP國別市場機遇，指導企業開拓RCEP成員國市場。同時，鼓勵地方開展產業鏈精準招商，加強為外資企業的服務保障。

負責人還指出，要充分發揮中國國際進口博覽會、中國進出口商品交易會、中國國際服務貿易交易會、中國國際投資貿易洽談會、中國—東協博覽會等重大展會平台服務企業的作用，擴大面向RCEP國家的貿易投資促進和推廣，更好帶動與RCEP國家雙向貿易、投資和技術交流。

負責人說，大陸商務部下一步將頒布「關於高質量實施RCEP的指導意見」，為大陸各地方、各行業把握RCEP機遇、實現更好發展提供指導和服務。

東協 和服 紐西蘭 RCEP

延伸閱讀

全市紅燈、公車擋中央封路 大陸這城市為防疫按「暫停鍵」

鍾南山談冬季防疫：鼓勵打第三劑新冠疫苗

胡錫進：遭點名為「台獨頑固分子」 家族財路將被斷

中共軍媒：點名只是開始 對「台獨頑固分子」絕不手軟

相關新聞

金庸遺孀再賣豪宅 不到三個月套現4.6億

文學泰斗查良鏞（筆名金庸）的遺孀林樂怡，相隔不到三個月再度賣出跑馬地禮頓山豪宅物業，兩次售價約1.365億元(約4.641億台幣)。

中國的「無印良品」控告日本MUJI 又贏了！

「無印良品」究竟是中國的商標還是日本的品牌？中日兩家「無印良品」商標之爭的第二輪，日本MUJI無印良品又輸了，北京市朝陽...

大陸將頒布「關於高質量實施RCEP的指導意見」

大陸商務部國際司負責人6日表示，將適時頒布「關於高質量實施RCEP（區域全面經濟夥伴協定）的指導意見」，還介紹了RCEP...

大陸商務部：適時頒布RCEP指導意見

中國大陸、日、韓與東協等十五國參與的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）將於明年1月1日生效。大陸商務部6日晚間表示，將...

路透：蔡崇信澄清 阿里並未計劃出售南華早報

路透根據南華早報員工收到的一封內部郵件稱，阿里巴巴聯合創辦人蔡崇信澄清，阿里沒有出售南華早報的計畫。彭博資訊５日報導，一...

兩岸人物／撈王趙宏澤 輸家變贏家

台資火鍋連鎖餐廳品牌撈王，向港交所遞交招股說明書，計畫募資2億美元，背後推手是公司創始人趙宏澤，主打養生食材及瞄準一線年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。