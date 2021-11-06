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大陸商務部：適時頒布RCEP指導意見

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸商務部。圖／中新社
大陸商務部。圖／中新社

中國大陸、日、韓與東協等十五國參與的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）將於明年1月1日生效。大陸商務部6日晚間表示，將適時頒布「關於高品質實施RCEP的指導意見」，為各地方各行業把握協定的機遇。

全球最大的貿易協議將於明年誕生。據大陸商務部網站消息，大陸商務部指出，RCEP能促進區域經濟一體化，也將促進疫情後經濟恢復與增長。

大陸商務部指出，協定生效後，已核准成員之間90%以上的貨物貿易將最終實現零關稅，且主要是立刻降稅到零和10年內降稅到零，這意味著各國將在較短時間內兌現貨物貿易自由化承諾。

為了引導地方、產業與企業適應協定，大陸商務部表示，將頒布「關於高品質實施RCEP的指導意見」，以鼓勵支持各地結合RCEP各成員國的降稅承諾、促進製造業升級，提高營商環境。

疫情 RCEP

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