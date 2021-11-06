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金庸遺孀再賣豪宅 不到三個月套現4.6億

香港01 / 文．蔡偉南
文學泰斗查良鏞（筆名金庸）的遺孀林樂怡，相隔不到三個月再度賣出跑馬地禮頓山豪宅物業，兩次售價約1.365億元(約4.641億台幣)。擷自香港01
文學泰斗查良鏞（筆名金庸）的遺孀林樂怡，相隔不到三個月再度賣出跑馬地禮頓山豪宅物業，兩次售價約1.365億元(約4.641億台幣)。擷自香港01

文學泰斗查良鏞（筆名金庸）的遺孀林樂怡，相隔不到三個月再度賣出跑馬地禮頓山豪宅物業，兩次售價約1.365億元(約4.641億台幣)。

跑馬地禮頓山再多兩宗初步確診個案。（黃詠榆攝）
跑馬地禮頓山再多兩宗初步確診個案。（黃詠榆攝）

據區內代理透露，由林樂怡個人名義持有的禮頓山三房豪宅單位，市傳新近以約6,350萬元港幣沽出，持貨約14年，帳面大幅升值1.7倍，勁賺逾4,000萬元港幣。

據區內代理消息，上述成交單位為禮頓山8座高層A室，實用面積約1,240平方呎，採三房連套間隔，新近以約6,350萬元港幣連一個車位易手，成交呎價高達約51,210元港幣。據悉，單位原業主為林樂怡，即查良鏞（筆名金庸）的第三任妻子。

金庸遺孀7300萬港幣賣禮頓山四房 擁房14年升值1.8倍

事實上，近月已有消息流出林樂怡售出旗下豪宅物業，如今年8月份市傳她以7,300萬元港幣賣出跑馬地禮頓山3座低層A室四房單位，實用面積1,461平方呎，成交呎價約49,966元港幣。

延伸閱讀：

金庸遺孀7300萬沽禮頓山四房　持貨14年升值1.8倍

北角柏蔚山三房戶SSD鬆綁即沽　三年帳面賺一成

文章授權轉載自《香港01》

金庸

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