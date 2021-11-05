陸首次承諾：RCEP生效6年內 從正面清單向負面清單轉化

中國人民銀行副行長陳雨露今（5）日表示，未來自貿（FTA）談判，中國將更進一步推動以負面清單的方式做出金融業開放合作。他並指出，在擴大金融開放的同時，將提升開放條件下經濟、金融管理的力度和防控風險的能力。「建好各地防火牆，堅決守住不發生系統性金融風險的底線。」

中國國際進口博覽會首日開放，陳雨露出席論壇指出，過去幾年中國在金融業開放的過程中，不斷完善准入前國民待遇加負面清單管理制度，推動正面清單管理模式到負面清單管理模式的轉變。而在未來的自貿談判中，中國將更多地推動以負面清單的方式做出金融業開放合作。

第一財經報導，大陸正加快新的自由貿易協定談判步伐，包括中日韓自貿協定的談判、中國和海合會以及和以色列、挪威的自貿協定談判，以及加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）

陳雨露表示，根據大陸國務院常務會議要求，優化外資銀行、保險等金融機構准入門檻要求，完善金融機構母子公司跨境往來規則，優化外資參與境內金融市場的方式和制度，陳雨露指出，人行正在積極推進相關工作，繼續優化營商環境。

陳雨露還表示，擴大金融開放的同時，將不斷提升開放條件下經濟、金融管理的力度和防控風險的能力。特別是提高金融監管的專業性和有效性，建好各地防火牆，在開放的同時，堅決守住不發生系統性金融風險的底線。

此外，陳雨露談及在RCEP協定下，中國首次做出承諾，將在RCEP協定生效6年內，完成從正面清單向負面清單的轉化。

他表示，在落實好RCEP承諾的基礎上，推動金融業的開放將繼續完善准入前國民待遇＋負面清單管理制度，提高開放的系統性和制度性，增強政策的透明度和可預測性，充分激發市場活力，不斷提高金融服務區域經貿的能力。