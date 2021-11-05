彭博：大陸國企香港紫荊集團 有意收購南華早報

彭博資訊報導，消息人士透露，大陸國有企業紫荊文化集團有意出價，購買阿里巴巴集團旗下的香港「南華早報」。

南華早報是香港最著名的英文報，創刊於1903年，曾是全世界最賺錢的報紙之一，主要是靠大量的求才分類廣告。媒體大亨梅鐸曾於1986年買下該報，1993年售予馬來西亞「糖王」郭鶴年，2015年阿里巴巴以港幣20.6億元買下南華早報。

紫荊集團歸於大陸駐香港聯絡辦公室旗下的香港聯合出版集團所擁有。消息人士表示，阿里巴巴若將南華早報賣給紫荊集團，有助於緩解大陸當局對阿里巴巴的注意，因為紫荊是純國有企業 ；紫荊集團今年四月時已同意買下鳳凰衛視台所屬的鳳凰衛視投資公司 。

雙方目前還在協商中，而且其他由國家支持的機構也可能考慮出價，整個交易尚未敲定。

不過，阿里巴巴發言人表示，任何有關出售南華早報之報導皆屬不實，該公司仍致力於維持該報的使命及商業目標，而且沒有變更所有權人的計畫。