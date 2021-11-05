A股半導體公司前三季度業績報告 60家公司翻倍增長

集微網消息，今年以來，隨著筆電、電視等消費電子市場爆發，以及5G、新能源汽車等行業滲透率的不斷提升，半導體市場迎來發展熱潮，A股半導體相關上市公司的業績也實現了爆發式的增長態勢。



據集微網不完全統計，2021年前三季度，A股141家半導體公司合計營收7670億元（人民幣，下同），且高達91.49%的公司實現營收同比增長。而盈利方面，有136家公司歸母淨利潤實現盈利，超過8成同比增長，更是有42.55%的公司實現翻倍增長。

141家企業合計營收7670億元

據集微網統計的A股半導體公司今年前三季度業績顯示，141家公司實現營業收入合計7669.60億元，平均每家企業54.39億元。其中，排名前十公司的營收合計為4724.19億元，佔比為61.60%。

從業績規模來看，營收超過100億元的公司有14家，佔比9.93%。其中，比亞迪、中國中車的營收分別為1451.92億元、1444.60億元，均超過1000億元。

緊隨其後的分別是聞泰科技、中環股份、楚江新材、長電科技、韋爾股份、深圳華強、太極實業、納思達、木林森、有研新材、深科技、通富微電，對應營收分別為386.46億元、290.89億元、271.75億元、219.17億元、183.14億元、164.48億元、161.53億元、150.25億元、134.54億元、122.71億元、122.68億元、112.04億元。

營收在50~100億元（含）區間的企業有10家，佔比7.09%。分別是三安光電、華天科技、力源信息、華工科技、華潤微、中科曙光、兆易創新、北方華創、格科微、士蘭微。

在20~50億元（含）的企業25家，佔比17.73%；營收在10~20億元（含）的公司42家，佔比達到29.79%；營收在5~10億元（含）的企業的企業高達28家，佔比19.86%，營收在1-5億元的企業有22家，佔比15.60%。

超9成公司營收正增長

在營收增幅方面，有129家公司營收實現同比增長，佔比達到91.49%。其中，營收增幅超過100%的企業有12家，佔比為8.51%，營收增幅在50%~100%（含）區間的企業有49家，佔比34.75%；營收增幅在20%~50%（含）區間的企業有47家，佔比達到33.33%；營收增幅在0%~20%（含）區間的企業有21家，佔比達到14.89%；營收增速同比下降的企業有12家，佔比為8.51%。

從增長幅度來看，國科微的營收增長幅度最高，達到398.75%，緊隨其後分別為是富瀚微、神工股份以及北京君正，其營收增幅分別為235.48%、208.90%、208.85%。

營收增幅在100%~200%之間的企業有8家，分別是芯源微、晶豐明源、芯碁微裝、富滿微、國民技術、華峰測控、中環股份、長川科技，其營收增幅分別為158.20%、158.16%、133.20%、130.51%、121.30%、117.75%、117.46%、113.65%。

營收增幅在50%~100%之間的企業有49家，分別是兆易創新、思瑞浦、捷捷微電、芯朋微、恒玄科技、芯海科技、普冉股份、士蘭微、艾為電子、瑞芯微、利敭芯片、南大光電、複旦微電、通富微電等公司。

另外，中國中車、力源信息、歐比特、大港股份、綜藝股份、遠望穀、海特高新、盛路通信、滙頂科技、亞光科技、ST大唐、英唐智控12家企業營收均出現不同程度的下滑，其營收增幅分別為 -0.90%、 -1.49%、 -5.10%、 -7.11%、 -8.66%、 -13.06%、 -14.08%、 -18.57%、 -19.27%、 -21.23%、 -36.44%、 -45.76%。

136家公司歸母淨利潤合計655億元

今年前三季度，有136家公司歸母淨利潤實現盈利，合計盈利655.01億元，另有5家企業淨利潤出現虧損，共計虧損9.20億元。

從歸母淨利潤規模來看，141家企業中，共有14家企業淨利潤超過10億元，佔比達到9.93%；淨利潤在5~10億元（含）的企業有26家，佔比為18.44%；淨利潤在1~5億元（含）的企業有62家，佔比為43.97%；淨利潤在0~1億元的企業有34家，佔比24.11%；淨利潤虧損的企業有5家，佔比為3.55%。

具體來看，歸母淨利潤超過10億元的公司分別為中國中車、韋爾股份、中環股份、比亞迪、長電科技、聞泰科技、三環集團、華潤微、兆易創新、卓勝微、紫光國微、三安光電、晶盛機電、華天科技，其歸母淨利潤分別為64.61億元、35.18億元、27.62億元、24.43億元、21.16億元、20.41億元、17.07億元、16.84億元、16.48億元、15.27億元、14.57億元、12.86億元、11.10億元、10.28億元。

淨利潤在5-10億元之間的企業分別是振華科技、木林森、格科微、風華高科、華工科技、火炬電子、士蘭微、通富微電、納思達、北方華創、北京君正、滙頂科技、太極實業、順絡電子、晶豐明源、敭傑科技、中微公司、深科技、上海貝嶺、晶晨股份等26家公司。

另外，淨利潤出現虧損的企業有芯原股份、四維圖新、ST大唐、遠望穀以及寒武紀，對應歸母淨利潤分別為-0.22億元、-0.42億元、-1.12億元、-1.15億元、-6.29億元。

60家公司歸母淨利潤翻倍增長

在淨利潤增幅方面，115家企業淨利潤出現同比增長，佔比達到81.56%。其中，淨利增幅超過100%的企業60家，佔比為42.55%；淨利增幅在50~100%（含）的企業29家，佔比為20.57%；淨利增幅在0~50%（含）的企業26家，佔比為18.44%；另外，淨利增長率下降的企業有26家，佔比18.44%。

從增長幅度來看，國科微歸母淨利潤同比增長11918.10%，位於首位。緊隨其後分別是滬矽産業、海特高新、晶晨股份、北京君正、曉程科技、晶豐明源、士蘭微、國民技術，其增幅分別為5895.22%、4342.02%、3874.75%、2733.52%、1902.41%、1818.71%、1543.39%、1512.94%，均超過1000%。

歸母淨利潤增幅在200%-500%（含）之間的企業有13家，分別是聚燦光電、富滿微、富瀚微、普冉股份、上海貝嶺、複旦微電、長川科技、阿石創、航錦科技、中環股份、麥捷科技、華微電子以及新潔能。

另外，睿創微納、歐比特、金宏氣體、江豐電子、露笑科技、安集科技、博通集成、高盟新材、比亞迪、聚辰股份、江化微、鼎龍股份、瀾起科技、清溢光電、英唐智控、亞光科技、敏芯股份、盛路通信等26家企業營收均出現不同程度的下滑。