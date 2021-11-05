大陸疫苗接種破23億劑次 鍾南山：年底8成人完成接種
大陸國家衛健委發布數據，指出大陸接種新冠疫苗已達23億劑次。中國工程院院士鍾南山今以視訊方式出席上海進博會的一場論壇，指出預期年底時，新冠疫苗在大陸接種率可能達到八成以上。
據大陸國家衛健委通報，截至2021年11月4日，大陸31個省分和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗23億267.9萬劑次。
另據港媒香港電台報導，鍾南山說，疫情提高全民大健康意識發展，中國大陸未來應繼續推動健康科技創新，包含構建國家醫學科技創新體系、強化科研機構能力，以及增強健康產業發展等的科技支撐能力。
鍾南山並指，迅速發展的數字技術在今次疫情防控中起了重要作用，互聯網醫療節省大量時間和資源，大數據、人工智能等亦提高新冠肺炎診斷、預測和治療水平。
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