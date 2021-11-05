快訊

科學家找出新冠病毒新抗體 可望催生冠狀病毒「通用疫苗」

富男友成水流屍 酒店女友家人都認了：是預謀殺害

大陸疫苗接種破23億劑次 鍾南山：年底8成人完成接種

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
中國工程院院士鍾南山。圖／新華社
中國工程院院士鍾南山。圖／新華社

大陸國家衛健委發布數據，指出大陸接種新冠疫苗已達23億劑次。中國工程院院士鍾南山今以視訊方式出席上海進博會的一場論壇，指出預期年底時，新冠疫苗在大陸接種率可能達到八成以上。

據大陸國家衛健委通報，截至2021年11月4日，大陸31個省分和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗23億267.9萬劑次。

另據港媒香港電台報導，鍾南山說，疫情提高全民大健康意識發展，中國大陸未來應繼續推動健康科技創新，包含構建國家醫學科技創新體系、強化科研機構能力，以及增強健康產業發展等的科技支撐能力。

鍾南山並指，迅速發展的數字技術在今次疫情防控中起了重要作用，互聯網醫療節省大量時間和資源，大數據、人工智能等亦提高新冠肺炎診斷、預測和治療水平。

新冠疫苗 鍾南山 疫情

延伸閱讀

大陸新冠疫情延燒20省分 催生新詞彙「時空伴隨者」

國台辦宣布「禁止台獨頑固分子入陸港澳」清單 台3政府官員在列

台海新局勢：中國大陸官民合力技巧性逼統

疫苗接種增4死 境外移入有2例突破性感染

相關新聞

大宗商品漲價潮還沒完 全球第一大電池市場也遭殃

大宗商品價格飆升的壓力正在傳導至全球第一大電池市場。

陸為何掀美元債拋售潮？全球投資人霧裡看花

前所未有的貿易順差疊加債券市場創紀錄的資金流入，正在推升中國大陸的美元儲備。自從美國利率維持在過低水平並助長了次貸危機被歸罪到這個「亞洲儲蓄過剩國」以來，這麼高的儲備水平還從未見過。

佳兆業擔保之理財產品兌付逾期 集團及其子公司在香港停牌

佳兆業集團及其子公司股票周五在香港停牌，此前由佳兆業擔保的理財產品被曝發生兌付逾期。

佳兆業債務違約衝擊 港股同類中小房企全跌

受到中國大陸房企佳兆業集團債務違約的衝擊，香港恒生指數今天下跌354點，跌破25000點大關，同類大陸中小型房企股價普遍...

中國食品業變貴了 油鹽醬醋漲幅3～35%

中國商務部建議儲存物資引爆搶購，風潮還未歇，進入11月後，多家食品領域的上市公司陸續發布公告，對旗下產品進行價格調整，引...

大陸國開行人民幣677億元貸款 支持煤炭煤電保供

大陸近幾月缺電嚴重，沿海曾多次「開二停五」。大陸國家開發銀行表示，為支持今冬明春煤炭煤電保供，已設立專項貸款，支持煤炭主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。