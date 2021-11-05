兩岸海上名山文化節 浙江溫州舉行

前所未有的貿易順差疊加債券市場創紀錄的資金流入，正在推升中國大陸的美元儲備。自從美國利率維持在過低水平並助長了次貸危機被歸罪到這個「亞洲儲蓄過剩國」以來，這麼高的儲備水平還從未見過。

2021-11-05 18:02