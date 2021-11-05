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兩岸海上名山文化節 浙江溫州舉行

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
兩岸海上名山文化節暨海峽兩岸(樂清)民營經濟創新發展研討會在浙江溫州舉行。主辦單位提供提供
兩岸海上名山文化節暨海峽兩岸(樂清)民營經濟創新發展研討會在浙江溫州舉行。主辦單位提供提供

第五屆兩岸海上名山文化節暨海峽兩岸(樂清)民營經濟創新發展研討會在浙江溫州舉行。台廠鼎新電腦旗下ERP企管服務供應商鼎捷軟件，與浙江金鑫五金製造簽訂合作意向；活動現場也舉行浙江雲谷數據授牌為樂清市台青創業就業實習基地。

參與座談的兩岸企業代表、台商台青近100人齊聚，聚焦數位經濟賦能製造業開展研討。

健峰企管集團台灣資深經營管理專家則搭建兩岸民商學堂平台，導入台灣現代企業管理理念、中小企業輔導機制，推動兩岸數位經濟交流合作的平台。

台商表示，在樂清投資主要集中在高低壓輸配電、電池組件、五金廠，未來想推進製造業持續發展，勢必面臨數位化轉型或智能製造。

邁入第五年的海上名山文化節，以浙江雁蕩山和台灣阿里山交流為基礎，形成兩岸綜合性活動品牌。推動兩岸民間交流合作，全力打造海峽兩岸先進制製造業基地、兩岸服務貿易合作先行區、民營經濟創新發展示範區。

兩岸海上名山文化節暨海峽兩岸(樂清)民營經濟創新發展研討會在浙江溫州舉行。主辦單位提供提供
兩岸海上名山文化節暨海峽兩岸(樂清)民營經濟創新發展研討會在浙江溫州舉行。主辦單位提供提供

台商 阿里山

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