兩岸海上名山文化節 浙江溫州舉行
第五屆兩岸海上名山文化節暨海峽兩岸(樂清)民營經濟創新發展研討會在浙江溫州舉行。台廠鼎新電腦旗下ERP企管服務供應商鼎捷軟件，與浙江金鑫五金製造簽訂合作意向；活動現場也舉行浙江雲谷數據授牌為樂清市台青創業就業實習基地。
參與座談的兩岸企業代表、台商台青近100人齊聚，聚焦數位經濟賦能製造業開展研討。
健峰企管集團台灣資深經營管理專家則搭建兩岸民商學堂平台，導入台灣現代企業管理理念、中小企業輔導機制，推動兩岸數位經濟交流合作的平台。
台商表示，在樂清投資主要集中在高低壓輸配電、電池組件、五金廠，未來想推進製造業持續發展，勢必面臨數位化轉型或智能製造。
邁入第五年的海上名山文化節，以浙江雁蕩山和台灣阿里山交流為基礎，形成兩岸綜合性活動品牌。推動兩岸民間交流合作，全力打造海峽兩岸先進制製造業基地、兩岸服務貿易合作先行區、民營經濟創新發展示範區。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言