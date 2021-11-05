快訊

全台醫院比照台大醫院衝疫苗接種量 指揮中心開綠燈

國內首例莫德納+BNT混打突破性感染 證實感染Delta

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸國開行人民幣677億元貸款 支持煤炭煤電保供

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
圖為安徽鐵道發展集團公司電煤專列正在裝運電煤。新華社
圖為安徽鐵道發展集團公司電煤專列正在裝運電煤。新華社

大陸近幾月缺電嚴重，沿海曾多次「開二停五」。大陸國家開發銀行表示，為支持今冬明春煤炭煤電保供，已設立專項貸款，支持煤炭主產區和重點煤炭企業增加電煤供應，支持供電、供暖重點地區重點電力企業電煤儲備，努力緩解煤電企業經營困難，全力做好今冬明春能源保供金融服務工作。

據香港信報財經網報導，國開行表示，截至10月底，已向148個項目授信專項貸款人民幣677億元，實現發放215億元，及時為重點企業平穩運營提供開發性金融支持。其中，向浙江大唐烏沙山發電等重點煤電企業發放專項貸款93億元，涉及4億千瓦煤電裝機，預計可支持採購電煤1,500萬噸。

據介紹，大陸開發銀行的專項貸款將重點支持高參數先進煤電機組、應急備用和調峰電源、電網兜底保供電源、煤電節煤降耗改造、大型現代化動力煤礦井及智能化改造等項目，並為煤炭煤電保供企業提供必要的流動性支持。

大陸國家開發銀行有關人士表示，在做好今冬明春能源保供金融支持的同時，國開行將大力服務能源綠色低碳轉型和可再生能源替代發展，助力加快構建清潔低碳安全高效的能源體系，為實現碳中和、碳達峰作出開發性金融的積極貢獻。

再生能源 缺電

延伸閱讀

保供暖 韓正：多渠道增加電煤、天然氣供給

大陸國務院副總理：依法加強對煤炭價格的調控

年薪60萬招中小學老師 內蒙煤炭大城：負擔得起

中、印能源緊縮 俄羅斯成最大贏家

相關新聞

中國食品業變貴了 油鹽醬醋漲幅3～35%

中國商務部建議儲存物資引爆搶購，風潮還未歇，進入11月後，多家食品領域的上市公司陸續發布公告，對旗下產品進行價格調整，引...

大陸國開行人民幣677億元貸款 支持煤炭煤電保供

大陸近幾月缺電嚴重，沿海曾多次「開二停五」。大陸國家開發銀行表示，為支持今冬明春煤炭煤電保供，已設立專項貸款，支持煤炭主...

傳出債務危機 陸媒：深圳當局將討論佳兆業流動資金問題

中國大陸房企佳兆業集團近日傳出債務危機，據報導，深圳市住房及建設局將討論佳兆業等房企的流動資金問題

再次遭遇流動性危機 美元債大戶佳兆業面臨償債考驗

儘管曾經通過債務重組獲得新生，但是在中資地產美元債風聲鶴唳之際，高度依賴美元債融資的佳兆業集團再次遭遇流動性危機，該公司擔保的理財產品兌付已發生逾期，下個月能否順利還本付息成為市場焦點。

美元債拋售潮下擔憂情緒蔓延...陸境內房地產債暴跌、寫下新低

中資地產美元債大跌下，擔憂情緒正逐步蔓延至境內債市，多只房地產債券今日追隨下跌，紛紛邁向上市以來最低。

繼恒大後…中國房企佳兆業也傳債務危機 今早停牌

繼恒大集團之後，有報導指中國大陸另一家房企佳兆業集團近日也未能償還債務；在香港上市的佳兆業集團今早公告停牌，受到市場關注

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。