桂台經貿論壇 簽約投資破88億

第十七屆桂台經貿文化合作論壇3日已在廣西南寧開幕。論壇共簽約投資項目14個，簽約金額88.15億元，涵蓋智能製造、電子科技、農產品加工、文旅觀光、生態農業、醫療康養、化工等多個領域。

新華社報導，廣西壯族自治區政協主席孫大偉表示，近年來，廣西與台灣交流日益頻繁，合作愈加緊密，經貿合作不斷拓展，園區建設不斷推進，平台載體不斷豐富，惠台舉措不斷深化。5年來，桂台貿易達529億元，台資連續多年成為廣西境外資金主要來源之一。

海峽兩岸關係協會副會長李文輝表示，今年以來，廣西開展服務台胞台商的多項活動，讓在桂台胞台企更有獲得感、幸福感、融入感。相信隨著區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）的生效實施，廣西區域政策疊加優勢更加突顯，廣大臺商臺企定能在廣西獲得更多商機、實現更大發展。

廣西不斷深化桂台經貿融合發展，目前批准台資項目累計1909項，實際使用台資70多億美元。廣西還創新方式持續開展系列交流，促進桂台文化交流。同時推動惠台利民政策措施深入實施，重點聚焦服務台商、台師、台青、陸配等實施「四心工程」，傳承傳揚兩岸同胞同舟共濟、守望相助的精神。

本屆論壇以「深化交流 合作共贏」為主題，由國台辦和廣西壯族自治區人民政府共同主辦，兩岸專家學者和企業界代表、廣西有關部門和各市代表共約260人參加活動。