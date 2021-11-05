兩岸能源互通 漳州古雷石化園區銷台

福建省發展和改革委員會4日通報，11月1日15時，裝載福建古雷石化有限公司首批銷往台灣4300噸乙烯單體的「綠寶石」號輪船，順利駛離漳州市古雷口岸。這是漳州古雷石化產業園區自設立以來首次實現對台灣產品銷售，標誌著古雷石化公司正式打通對台灣乙烯銷售全流程，具有重要里程碑意義。

中新社報導，福建社會科學院現代台灣研究所所長蘇美祥表示，古雷石化公司首船乙烯單體銷往台灣，兩岸能源資源互通提速，將為探索兩岸融合發展新路添新動能。

漳州古雷石化產業園區是大陸重要的臨港石化產業基地，也是大陸唯一的台灣石化產業園區。截至目前，漳州古雷石化產業園區已引進台灣百大企業奇美、台達化學、和桐化學、聯華實業等8個台資項目落地。其中，福建古雷石化有限公司是一家兩岸石化合作企業，其煉化一體化項目是古雷開發區的龍頭項目，也是迄今為止兩岸最大的石化產業合作項目，批復總投資345.7億元（人民幣，下同），項目達產後預計年營業收入可達300億元以上。

地處兩岸交流合作前沿的福建，正加快推動兩岸經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通。其中，兩岸能源資源互通持續提速。就在三個月前，海峽兩岸最大石化產業合作項目—古雷煉化一體化項目建成投產，乙烯等主體生產裝置打通全流程，實現一次投料開車成功，並產出合格產品。

蘇美祥認為，首船乙烯單體銷往台灣，各相關部門高效協同、創新服務，克服新冠疫情影響、船舶運力緊張等不利因素，精準打通「古雷-高雄」石化產品通道，標誌著古雷石化公司按照兩岸股東雙方協議所約定乙烯單體直供任務的完美開局，對實現兩岸能源資源互通、產業交流、優勢互補，逐步建立完善上中下游完整的兩岸重大石化產業合作體系。

根據福建省十四五規劃，福建將實施新一輪閩台產業合作計畫，推動能源石化等優勢產業對接，建設兩岸能源資源中轉平台。做好向金門海纜輸電和供應液化天然氣前期工作，探索推動兩岸建立電力、石油、天然氣等資源產品便捷、經濟、安全的供應通道。

蘇美祥指出，「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）將於明年1月1日生效，古雷石化公司首船乙烯單體銷往台灣，順利實現對島內企業的原材料供應，也讓台灣業界看到擁抱RCEP的機遇。他說，兩岸能源資源互通提速將有助於建立更優的競爭優勢，助力台灣業界分享大陸發展機遇並參與國際市場。